혼란 속 정부가 내놓은 노란봉투법 해석 보니 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①노동부, 개정 노조법 해석지침안 발표
②10월말 국내은행 원화대출 연체율 현황
③美 성장, 대기업 집중…소기업은 경영난
MARKET INDEX : Year to date
○미 뉴욕증시 3대지수 약보합 마감…숨고르기
○'산타랠리' 미리 구현…일부 차익실현 매물도
○쿠팡, 자체 조사결과 발표 후 첫거래일 급등…뉴욕증시서 6% 상승
Top3 NEWS
■ 노란봉투법 지침 보니…통제 여부로 사용자 판단, 정리해고도 쟁의 대상
○근로조건 별로 사용자성 판단할 수 있도록 예시 포함
○"사용자성 인정된 의제만 원하청 교섭"
■ 10월 은행대출 연체율 0.58%…전월比 0.07%p↑
○가계대출 연체율 0.42%…신용대출 등 연체율 0.1%p ↑
○경기 부진에 취약부문 중심으로 대출 연체율 상승 추세
■ 美 경제 호황 속 기업도 양극화…소비 이어 'K자형 경제' 심화
○'K자형 양극화' 심화…기업 간, 실적 양극화 뚜렷
○소비자 계층 간 분화도 맞물려 심화
그래픽 뉴스 : SC "韓, 내년 성장률 1% 후반…주식투자보다 자산 다각화해야"
○2026년 글로벌 금융시장 전망 및 투자전략
○반도체 주도 수출 증가세가 성장률 견인
○환율 평균 1430원…"원화 약세 뉴노멀"
the Chart : 당국 '서학개미 소환술', 1차 효과는 심리 진정…"연말 관건 1450원"
○'서학개미 당근' 포함 고강도정책수단, 시장 심리 진정 효과
○연말 1450원 하회 관건…시장선 1440~1450원 전망
○실질 효과 확인 시간 필요 "수급 개선 시 내년 초 우하향"
오늘 핵심 일정
○국내
세미파이브 코스닥 상장, 확정공모가 2만4000원
○해외
13:00 태국 산업생산 (YoY)(11월)
17:30 홍콩 수입 수출 (MoM)(11월)
20:00 프랑스의 총 구직자 (11월)
지금 뜨는 뉴스
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 60%｜오후 10%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>