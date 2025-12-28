남양주시, 고대명품 아카데미 총원우회장 이·취임식 참석

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민 리더 연대 강화

경기 남양주시는 지난 26일 다산동 소재 연회장에서 열린 '고대명품 아카데미 총원우회장 이·취임식'에 참석해 총원우회의 새 출발을 함께했다.

주광덕 남양주시장이 지난 26일 다산동 소재 연회장에서 열린 '고대명품 아카데미 총원우회장 이·취임식'에 참석해 축사를 하고 있다. 남양주시 제공

이번 행사는 고대명품 아카데미 총원우회가 주최한 정기총회와 회장 이·취임식으로, 조직 운영 성과를 공유하고 향후 활동 방향을 논의하는 자리로 마련됐다. 행사에는 주광덕 시장을 비롯해 총원우회원 100여 명이 참석했다.

이날 김세기 제8대 이임회장은 재임 기간 동안의 성과를 돌아보며 원우들의 협력에 감사를 전했다. 이에 송준 제9대 취임회장은 총원우회 결속 강화와 활발한 교류를 통해 고대명품 아카데미의 위상을 높이겠다고 밝혔다.

행사에 참석한 주광덕 시장은 "고대명품 아카데미 총원우회가 원우 간 소통과 연대를 바탕으로 지역사회에 긍정적인 역할을 이어가길 바란다"며 지속적인 교류와 상생 활동을 당부했다.

한편 고대명품 아카데미는 시와 고려대학교가 공동으로 운영한 시민리더 양성 교육과정의 졸업생 모임으로, 이번 총원우회 이·취임식에는 신기원 시민리더 아카데미 19기 회장이 새롭게 선출돼 함께 자리했다.





시는 앞으로도 지역 인재와 민간 단체의 자율적 활동이 지역사회 발전으로 이어질 수 있도록 협력과 소통을 이어갈 계획이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

