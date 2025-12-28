"서울 오피스텔 매매가 상승률 3년 7개월만 최고치"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB부동산 분석…서울 0.52% 상승

이달 서울 오피스텔 가격 상승률이 3년 7개월 만에 최고치를 기록했다는 조사 결과가 나왔다.

연합뉴스

28일 KB부동산이 발표한 12월 오피스텔 통계에 따르면, 이달 15일 기준 서울 오피스텔 매매가는 직전 달보다 0.52% 상승해 2022년 5월(0.79%) 이후 가장 높은 상승률을 기록했다.

서울 오피스텔 매매가는 지난 2월 이후 지속해서 상승세를 보이고 있다. 면적별로 보면, 전용면적 85㎡를 초과하는 대형 상승률이 2.39%로 지난달(1.03%)과 비교해 2배 이상 높았다. 이어 중대형(전용 60~85㎡) 0.62%, 중형(전용 40~60㎡) 0.15% 등 순으로 상승률이 높았다.

10·15 대책으로 서울 전역이 조정대상지역·투기과열지구 및 토지거래허가구역으로 지정돼 아파트 규제가 강화됨에 따라 상대적으로 규제가 덜한 오피스텔로 수요가 유입된 데 따른 것으로 KB부동산은 분석했다.

이달 전국 오피스텔 매매가 역시 0.22% 올라 지난달 상승률(0.04%)보다 상승 폭이 컸다. 이는 2022년 8월(0.31%) 이후 3년 4개월 만에 가장 높은 상승률이다.





오피스텔 평균 매매가는 전국 2억6272만원, 수도권 2억7269만원, 서울 3억758만원, 경기 2억6266만원, 인천 1억6268만원, 5개 광역시 1억9616만원 등으로 집계됐다.





이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr

