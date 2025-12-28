닥치는 대로 펭귄 사냥, '퓨마'가 달라진 까닭

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

퓨마 절멸 후 번성하기 시작한 펭귄 사냥

파타고니아에 사는 퓨마들이 닥치는 대로 펭귄을 사냥하면서 습성에도 변화가 일어나고 있다는 연구 결과가 나왔다. 대형 고양잇과 동물인 퓨마는 과거 이 지역에서 방목형 포유류를 먹이로 노렸지만, 이제 날지 못하는 새인 마젤란펭귄을 잡아먹기 시작했다는 것이다.

최근 미국 캘리포니아 대학교 버클리 캠퍼스 연구팀은 파타고니아의 퓨마들이 펭귄 사냥을 시작하면서 서로 간의 행동에도 변화가 찾아왔다는 연구 결과를 영국 왕립학회지 B: 생물과학(Proceedings of the Royal Society B) 최신 호에 발표했다.

마젤란펭귄을 사냥하는 퓨마 모습. Gonzalo Ignazi

미첼 세로타 박사 등 연구진이 아르헨티나 몬테레온국립공원에 서식하는 성체 퓨마 14마리에게 지피에스(GPS) 목걸이를 부착해 개체군 밀도와 이동 경로, 상호 작용 등을 관찰한 결과다.

퓨마는 유럽계 이주민들이 파타고니아 해안에서 양 사육을 시작하면서 목축업에 피해를 준다는 이유로 대규모로 사냥당하기 시작했다. 이 때문에 아르헨티나 몬테레온 지역을 비롯한 일부 반도에서는 퓨마가 수십 년 동안 자취를 감췄다.

이후 2004년 이 지역이 국립공원으로 지정되면서 사냥이 금지되자 퓨마가 하나둘씩 다시 유입된 것이다. 약 100여년 만에 퓨마가 다시 돌아왔을 때, 이곳에는 새로운 '이웃'이 생겼는데 바로 '날지 못하는 새' 마젤란펭귄이었다.

마젤란펭귄을 사냥하는 퓨마 모습. Serota et al. / Proc B

마젤란펭귄은 생애 대부분을 바다에서 보내지만, 번식기인 9월부터 이듬해 4월까지 육지에 머문다. 몬테레온국립공원에서는 약 2㎞ 해안선을 따라 4만쌍이 넘는 펭귄들이 번식 둥지를 튼다. 퓨마에게는 일정 기간, 아주 좁은 공간에 먹잇감이 집중되는 상황이 벌어지는 것이다.

이번 연구의 공동저자이자 아르헨티나 리와일딩재단 연구원인 에밀리아노 도나디오 박사는 "재야생화(리와일딩)를 시작하면, 돌아오는 종들은 100년 전 자신이 살던 것과는 조금 다른 체계를 마주하는데, 이내 새로운 환경에 적응하게 된다"고 밝혔다.

펭귄을 잡아먹는 퓨마와 다른 먹이를 선호하는 퓨마 사이에 달라진 행동 양식도 확인됐다. 펭귄을 사냥하는 퓨마의 경우 이동 범위가 작고 동료와의 접촉 빈도도 훨씬 높았기 때문이다. 일반적으로 고독한 사냥꾼이라 불리는 퓨마는 홀로 넓은 영역에서 활동하며 먹이를 찾으며 배타적인 습성이 있다.

미첼 세로타 박사는 "펭귄을 잡아먹는 퓨마 2마리 사이의 만남이 254건 기록됐지만, 그렇지 않은 퓨마 2마리의 만남은 4건에 불과했다"고 설명했다. 이어 "이런 이유는 풍부한 먹이를 두고 서로 경쟁할 필요가 적어졌기 때문"이라면서 "기존의 먹이사슬도 변화할 수 있다"고 내다봤다.





펭귄 존재 여부와 상관없이 퓨마의 개체 밀도는 100㎢당 13마리 수준으로 다른 지역과 비슷했지만, 공간을 공유하는 방식에는 차이가 나타났다. 단독 생활을 하는 퓨마가 유독 펭귄 서식지 근처에서는 다른 개체와 자주 공간을 공유했으며, 서로를 공격하는 빈도도 낮았다. 세로타 박사는 "이는 펭귄의 존재가 퓨마의 공간 활용을 좌우하는 요인이라는 점을 알려준다"고 설명했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

