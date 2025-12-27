무안공항 제주항공 참사 1주기 앞두고 광주서 시민추모대회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유가족 “책임자 처벌·정보 공개 모두 0건”

정치권·지자체 참석해 진상규명·국정조사 촉구

희생자 179명 추모하며 재발 방지 약속

12·29 제주항공 여객기 참사 1주기를 이틀 앞둔 27일 오후 광주 동구 5·18 민주광장에서 열린 1주기 광주·전남 추모대회에서 유가족들이 헌화하고 있다. 연합뉴스

지난해 12월 29일 무안국제공항에서 발생한 제주항공 여객기 참사로 희생된 179명을 추모하는 광주·전남 시·도민 추모대회가 27일 광주 동구 5·18민주광장에서 열렸다. 참사 1주기를 이틀 앞두고 열린 이날 추모대회에서 유가족들은 1년이 지나도록 달라진 것이 없다며, 책임 있는 진상규명과 정보 공개를 거듭 촉구했다.

12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회와 시민사회단체가 주최한 이날 추모대회에는 유가족을 비롯해 광주·전남 지역 국회의원, 김영록 전남도지사, 강기정 광주시장, 시민사회단체 관계자, 시민 등 500여명이 참석했다. 광주 학동참사와 이태원 참사 유가족들도 함께해 연대의 뜻을 전했다.

추모대회는 '임을 위한 행진곡' 합창으로 시작됐다. 참가자들은 "책임자 처벌 0건, 정보 공개 0건, 사과 0건"이라는 구호를 외치며, 1년 동안 진상규명과 책임 규명이 제자리에 머물러 있다고 지적했다.

김유진 유가족협의회 대표는 "지난 1년 동안 무엇 하나 달라진 것이 없어 너무 참담하다"며 "국가는 단 한 명에게도 책임을 묻지 않았고, 유가족에게는 단 한 장의 정보조차 공개하지 않았다"고 말했다. 김 대표는 "왜 이 참사에는 책임지는 사람이 아무도 없는지 묻고 싶다"고 호소했다.

12·29 제주항공 여객기 참사 1주기를 이틀 앞둔 27일 오후 광주 동구 5·18 민주광장에서 열린 1주기 광주·전남 추모대회에서 김유진 유가족협의회 대표가 인사말하고 있다. 연합뉴스

김 대표는 국토교통부 항공철도사고조사위원회에 대해서도 "1년 동안 셀프조사로 일관했고, 유가족의 질문에는 침묵으로, 자료 요청에는 국제규정이라는 말 뒤에 숨었다"며 "사고조사위원회는 책임을 가려주지 못했고, 경찰은 책임을 미루는 기관이 됐다"고 비판했다. 이어 "사조위가 국무총리실로 이관될 예정인데, 정말 독립적인 조사 의지가 있는지, 경찰은 국가 책임이 걸린 중대 사안을 수사할 각오가 있는지 묻고 싶다"고 말했다.

유가족들은 "진짜 위로는 책임 있는 진상규명"이라며 "책임이 밝혀지지 않는 슬픔은 시간이 지나도 결코 잊히지 않는다"고 강조했다. 또 "국회의원과 지자체가 국화처럼 며칠이면 시들 마음이 아니라, 진실한 마음으로 끝까지 함께해 달라"며 시민들의 지속적인 관심을 요청했다.

김영록 전남도지사는 "한눈에 봐도 사고 원인과 책임을 짐작할 수 있는 로컬라이저 문제 등에 대한 진상규명이 아직도 나오지 않고 있다"며 "사고 피해를 키운 로컬라이저 둔덕은 정부가 신속히 조사해 원인과 책임을 밝힐 수 있는 사안"이라고 말했다. 김 지사는 "진상규명은 희생자들을 위한 최소한의 도리이자 안전 사회로 가는 유일한 길"이라며 사조위 독립 법안 처리와 국정조사특위 활동을 촉구했다.

12·29 제주항공 여객기 참사 1주기를 이틀 앞둔 27일 오후 광주 동구 5·18 민주광장에서 열린 1주기 광주·전남 추모대회에서 김영록 전남지사(왼쪽에서 세번째)와 강기정 광주시장(왼쪽에서 네번째) 등이 진상규명을 요구하는 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

강기정 광주시장도 "유가족들이 바라던 진상규명은 제자리걸음을 하며 안타까운 시간만 흘렀다"며 "국회에서 국정조사특위가 출범해 40일간 활동에 들어가지만, 수사권이 없는 국정조사에 얼마나 기대를 걸어야 할지 답답하다"고 말했다. 그러면서 "사조위가 빠르고 정확한 결과를 내길 바라며, 광주는 끝까지 연대의 마음을 놓지 않겠다"고 밝혔다.

이날 추모대회에는 박지원·권향엽·민형배·안도걸·양부남·전진숙·정준호·조계원·조인철·주철현·서왕진·전종덕 국회의원이 참석했다. 이들은 유가족들 앞에서 "지금까지 진상규명을 하지 못해 송구스럽다"며 고개를 숙였고, '진상을 명확히 규명할 것', '희생자를 추모하고 기억할 것', '재발 방지를 위한 구조적 문제를 개선할 것', '국민의 생명과 안전을 최우선 가치로 하는 사회를 만들 것'을 담은 안전서약서를 작성했다.

추모대회가 끝난 뒤 참석자들과 시민들은 국화를 헌화하며 희생자들을 기리고, 안전한 사회를 만들겠다는 약속을 되새겼다.





한편, 지난해 12월 29일 오전 9시 3분께 태국 방콕에서 출발한 제주항공 7C2216편 여객기는 무안국제공항에서 동체착륙을 시도하던 중 콘크리트 둔덕으로 만들어진 로컬라이저(방위각 시설)와 충돌해 폭발했다. 이 사고로 탑승자 181명 가운데 179명이 숨졌고, 승무원 2명만 구조됐다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

