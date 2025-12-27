평창군, 소상공인 위생환경 개선 ‘10년의 결실’…530개소 지원 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

평창군, 영세 업소 맞춤형 환경개선 3배 확대

강원도 평창군은 2016년부터 2025년까지 10년간 '식품·공중위생업소 환경개선 지원사업'을 꾸준히 추진하며 관내 소규모 업소의 노후화된 시설 개선과 안전한 외식문화 조성에 앞장서 왔다고 27일 밝혔다.

그간 총 530개 업소가 지원을 받았으며 전체 일반음식점·숙박업소 등 1422개 업소 중 37.3%의 추진율을 기록했다. 특히 2025년에는 프랜차이즈 직영점과 가맹점 등 통일된 브랜드 시스템을 갖춘 업소를 제외하고, 영세 소상공인을 중심으로 지원을 확대 추진했다. 이에 따라 2025년도에는 총 27개 업소에 1억4400만원의 예산을 투입해 평년 10개소 대비 3배 규모로 확대 추진하였다.

2025년 사업에서는 특히 좌식 테이블을 입식 테이블로 전환하는 작업을 중점적으로 진행했다. 그 결과 전체 27개 식품위생업소 중 11개소(약 41%)에서 입식 테이블 설치가 이루어져 소규모 업소의 편의성과 경쟁력을 한층 높였다.

사업 참여 업소 선정 평가에서는 단순 지원이 아닌 지역사회 기여도를 종합적으로 평가했다. 지역 활성화 기여도, 지역 생산 농산물 사용 여부, 가업 승계 업소, 청년 창업주 여부, 외식 업소 컨설팅 참여, 강원생활도민증 제휴처 여부 등 다양한 항목을 기준으로 공정하게 가점을 부여하였다. 이를 통해 지역사회 발전에 이바지하는 업소를 우선적으로 지원하며 영세 소상공인의 자율적 위생 관리 역량 강화에도 주력했다.

신청 자격 요건은 평창군 주민등록상 주소지를 둔 자로, 평창군 관내 영업장을 보유하고 있으며, 영업신고일 및 영업 시작일 기준 2년 이상 지속적으로 영업 중인 일반음식점이다. 다만, 프랜차이즈 직영점 및 가맹점과 같이 통일된 브랜드 시스템을 갖춘 업소는 지원 대상에서 제외된다. 또한, '식품위생법' 또는 '공중위생관리법' 위반 업소, 최근 유사 사업 수혜자, 휴업·폐업 중인 업소, 허위 자료 제출 업소 등은 지원에서 제외된다.

김순란 군 보건정책과장은 "지난 10년간 추진된 환경개선 사업을 통해 지역 소규모 업소의 위생·안전 수준이 크게 향상되었으며, 주민과 관광객 모두가 안심하고 방문할 수 있는 외식 환경이 조성됐다"며 "2026년에도 영세 소상공인을 중심으로 한 환경개선 사업을 지속 추진하여, 노후화된 위생시설을 전반적으로 개선하고 안전하고 청결한 외식 환경을 구축함으로써, 서비스 수준 향상과 지역경제 활성화에 기여할 계획"이라고 밝혔다.





평창군은 이번 사업을 통해 소규모 업소의 경쟁력 강화와 안전한 외식문화 정착을 동시에 달성하며, 지역사회와 관광객 모두에게 신뢰받는 외식 환경을 만드는 데 큰 성과를 거두었다는 평가를 받고 있다.





평창=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

