올데이골프그룹, 지역사회 사랑의 김치 250박스 기탁

임페리얼레이크, 청주떼제베CC 등 5개사 동참

김치나눔 7.75t, 누적성금 2억2500만원

올데이골프그룹이 지역사회와의 상생을 위해 '사랑의 김치' 250박스를 기탁했다.

올데이골프그룹 측은 26일 산하 계열사인 임페리얼레이크CC와 로얄포레CC, 올데이골프앤리조트, 옥스필드CC, 그리고 청주떼제베CC 등 5개 골프사업장이 동참해 해당 행정복지센터에 1.85t 분량(1500만원 상당)의 김치를 전달했다고 밝혔다.

올데이골프그룹 소속 5개 골프장이 관할 소재지의 각 행정복지센터를 방문해 ‘사랑의 김치’를 전달하고 있다. 올데이골프그룹 제공

임페리얼레이크CC는 충주시 가남면행정복지센터에 5kg 50박스를, 옥스필드CC는 강원도 횡성군 서원면행정복지센터에 5kg 50박스를 각각 전달했다. 이어 로얄포레CC와 청주떼제베CC, 올데이골프앤리조트는는 충주시 신니면행정복지센터에, 청주시 옥산면행정복지센터에, 충주시 앙성면행정복지센터에 각각 9kg 50박스의 김치나눔행사를 가졌다.

올데이골프그룹이 이번에 준비한 '사랑의 김치'는 포기김치(5kg)와 동치미(2kg), 오이소박이(1kg), 갓김치(1kg) 등으로 구성됐다. 각 골프장이 소재한 지역사회보장협의체를 통해 홀몸어르신과 저소득가구 등 사회취약계층에게 지원된다.

올데이골프그룹은 2021년부터 기부를 이어오고 있다. 지금까지 누적 기부성금액은 총 2억2500만원으로 늘어났다. 또 2020년부터는 겨울철마다 사랑의 김치를 기부하고 있는데 총 7.75t의 김치를 지역사회에 기탁했다.





서향기 올데이골프그룹의 전략기획부문장 대표는 "홀몸어르신들과 이웃들에게 작은 보탬이 되길 바라는 마음으로 준비했다"며 "지역사회와 함께하는 나눔을 앞으로도 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.





