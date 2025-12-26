나주시, 전남도 가축유통시설 현대화 공모 최종 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사업비 18억 원 투입…가축시장 현대화 추진

축산 유통환경 혁신·한우 브랜드 경쟁력 강화

나주시가 ‘2026년 가축유통시설 현대화 지원사업’ 공모 선정으로 18억 원의 예산을 투입해 가축시장 시설 현대화를 추진한다. 사진은 영산포에 위치한 나주 가축시장. 나주시 제공

전남 나주시가 총 18억 원을 투입해 가축시장 현대화를 통한 축산 유통환경 개선과 한우 브랜드 경쟁력 강화에 본격적으로 나선다.

나주시는 전라남도가 추진한 '2026년 가축유통시설 현대화 지원사업' 공모에서 도내 1개소로 최종 선정됐다고 26일 밝혔다.

이번 공모 선정으로 나주시는 총 18억 원 규모(도비 50%, 시비 30%, 자부담 20%)의 사업비를 확보했으며 2026년 1월부터 12월까지 나주축산업협동조합이 운영하는 가축시장을 대상으로 시설 현대화를 추진할 계획이다.

가축유통시설 현대화 지원사업은 노후된 가축시장의 구조 개선과 거래 환경 정비를 통해 가축 유통의 효율성과 위생 수준을 높이고 안정적인 축산물 유통 기반을 구축하기 위한 사업이다.

나주시는 가축시장 증축과 개축, 노후 시설 개보수 등을 통해 이용 환경을 전반적으로 개선하고 축산농가와 유통 관계자가 보다 안전하고 체계적인 거래를 할 수 있는 여건을 조성할 방침이다.

나주 가축시장은 전남을 대표하는 가축 거래 거점으로 도내 최대 규모의 거래가 이뤄지는 핵심 유통시설이다.

많은 농가와 관계자가 이용하는 주요 시장임에도 불구하고 구제역 등 가축전염병 발생 없이 우수한 방역 관리 체계를 유지해 왔으나 시설 노후화로 인한 환경 개선 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다.

이번 사업은 나주시가 중점 추진 중인 한우 브랜드 '나주들애찬한우' 육성과도 맞물려 의미를 더한다.

시는 그동안 브랜드 부재로 제값을 받기 어려웠던 지역 한우 산업의 구조적 한계를 개선하기 위해 명품화와 유통 체계 구축을 단계적으로 추진해 왔다.





윤병태 나주시장은 "가축시장 현대화는 축산 유통의 효율성을 높이는 것은 물론 축산농가 소득 안정과 지역 축산업 경쟁력 강화로 이어지는 핵심 사업이다"며 "체계적인 유통 인프라 구축과 한우 브랜드 육성을 연계를 통해 지역 축산업의 지속 가능한 발전을 기대한다"고 말했다.





