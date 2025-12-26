LH, 서울 6곳 도심복합사업 추진…1.4만가구 규모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국토지주택공사(LH)는 목동역 등 서울 내 6곳을 도심 공공주택 복합사업 예정지구로 지정하기 위한 의견청취 공람공고를 냈다고 26일 밝혔다.

도심 공공주택 복합사업은 민간 정비사업이 어려워 정체된 노후 도심에 공공이 주도하는 수용방식(현물보상)으로 주택공급을 빠르게 하는 사업이다. LH는 2021년 도입해 지금껏 46곳에 7만6000여가구 규모로 추진하고 있다.

이번에 지정 공고된 곳은 목동역 인근과 목4동 강서고, 고은산 서측, 녹번동근린공원, 송중동 주민센터 인근, 미아16구역이다. 전체 면적은 53만 345㎡, 계획대로 주택을 공급하면 1만4012가구가 들어설 전망이다.





한국토지주택공사. 연합뉴스

예정지구로 지정된 목동역 등 6곳이 예정지구 지정일부터 1년 이내 주민 3분의 2 이상(토지면적의 2분의 1 이상) 동의를 구하면 중앙도시계획위원회·토지수용위원회 심의를 거쳐 최종 복합지구로 선정된다. LH는 간담회 등 주민 참여를 독려하고 동의를 얻어 내년까지 선정되도록 행정절차를 빨리 진행키로 했다. 박현근 LH 수도권정비사업특별본부장은 "서울 주택공급이 조기에 추진될 수 있도록 후속 절차를 차질 없이 진행하겠다"라고 말했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

