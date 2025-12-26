안동~영덕, 국도 34호선 길 열리다… 31일 오전 11시 전면 개통

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

34번 국도 이용 시 10분 단축



도로 이용자 교통 불편 해소

굽이굽이 산길을 돌아가던 시간이 직선으로 접힌다.

경북 안동시와 영덕군을 잇는 국도 34호선 도로 21.9㎞ 구간의 개량 사업이 마무리돼 오는 31일 오전 11시에 본격 개통된다.

국도 34호선 안동~영덕 도로 개량 사업 구간.

국도 34호선 도로 개량 사업은 2012년 제3차 국도·국지도 5개년 계획에 반영돼 부산지방국토관리청이 2015년 기본설계와 실시설계를 마쳐 2017년 공사에 들어갔다.

이어 2024년 영덕 구간 9.3㎞의 주요 구조물인 황장, 신안 터널 2개소와 교량 4개소(신안리 2개소, 눌곡리 1개소, 신양리 1개소)가 1차 시공을 마무리했으며, 이후 황장터널 안전시설 대피로 조성, 교량구간 배수로 설치 등의 부대공사가 이뤄졌다.

이번 공사는 총 9년의 기간 동안 2198억원의 사업비가 투입됐으며, 안동∼영덕 간 국도 이용 시 10분이 단축되고 영덕 구간은 5분여의 시간이 단축된다.

영덕군은 이번 사업이 기존 34번 국도 가운데 황장재 등 위험한 급경사나 급곡각이 정비됨으로써 교통사고를 방지하고 도로의 안정성을 높인 것으로 평가한다.

특히 지품면이나 달산면 등 관내 내륙지역과 경북 북부 지역의 교통이 개선됨으로써 물류의 흐름과 관광객들의 접근성이 한층 좋아질 것으로 보인다.

영덕군 건설과 강신열 과장은 "34번 국도 안동∼영덕 도로 개량 사업이 무사히 마무리돼 교통사고를 예방하고 도로 이용자들의 교통편의가 크게 향상될 것으로 기대한다"며 "지역 간 접근성 개선으로 지역산업과 경제가 활성화될 것으로 여긴다"라고 전했다.





영덕군은 개통 이후 도로공사 관련 주민들의 불편과 건의 사항을 지속적으로 모니터링해서 주민 안전과 쾌적한 도로 환경 조성에 최선을 다한다는 방침이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

