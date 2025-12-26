부산교육청, 중등교사 임용 1차 합격자 1119명 발표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공립 1.5배수 선발… 내달 14일부터 2차 시험 돌입

부산시교육청은 26일 오전 10시 시교육청 누리집을 통해 '2026학년도 공·사립 중등학교 교사 임용후보자 선정경쟁 1차 시험' 합격자 1119명을 발표했다. 이번 발표에는 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등) 교사가 포함됐다.

공립학교는 과목별 선발 예정 인원의 1.5배수를 기준으로 선발, 동점자는 모두 합격 처리했다. 일반 분야에서는 545명 모집에 834명이 1차 시험을 통과했고, 장애 분야는 45명 모집에 7명이 합격했다.

부산교육청에 시험을 위탁한 사립학교 41개 법인은 109명 모집에 278명을 선발했다. 이 가운데 공·사립 동시 지원으로 합격한 인원은 71명이다. 사립학교 법인의 경우 위탁 유형에 따라 선발 배수를 달리 적용해 전부 위탁은 1.5배수, 1차 및 2차 일부 위탁은 3~5배수로 선발했다.

2차 시험은 다음 달 14일 부산시교육청 학생교육문화회관과 부산체육고, 부산공업고 등에서 실기시험을 시작으로 진행된다. 음악·미술·체육·전자·기계·정보·컴퓨터 등 6개 과목이 대상이며, 응시자가 많은 체육 과목은 15일까지 이틀간 치러진다.

이어 1월 20~21일에는 부산전자공고, 여명중, 부산진여자상업고, 경남공업고에서 교수·학습지도안 작성과 수업실연, 교직적성 심층면접 등 2차 시험이 이어진다. 2차 시험까지 교육청에 위탁한 사립학교 법인은 시교육청에서 실시하는 시험에 참여하고, 1차 시험만 위탁한 26개 법인은 자체적으로 2차 시험을 실시한다.





최종 합격자는 공립의 경우 2월 5일 부산광역시교육청 누리집을 통해 발표되며, 사립학교는 해당 학교법인을 통해 개별 공지될 예정이다. 자세한 사항은 시교육청 누리집 '고시·공고'에서 확인할 수 있다.

부산시교육청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

