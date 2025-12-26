"트럼프는 JFK가 아냐" 개명에 반발…크리스마스 공연도 당일 취소

트럼프, 2기 취임 후 각종 기관에 이름 붙여
'케네디 센터' 이름 바꿔 시민들 반발
크리스마스이브 공연도 당일 취소돼
미국 워싱턴DC의 대표적 공연장인 존 F. 케네디(JFK) 공연예술센터(케네디 센터)에서 24일(현지시간) 열릴 예정이었던 크리스마스이브 재즈 콘서트가 당일 취소됐다. 앞서 도널드 트럼프 대통령이 이사장을 맡은 케네디 센터 이사회에서 공연장 이름을 '트럼프-케네디 센터'로 바꾸기로 하자 연주자들이 반발한 것이다. 시민들도 이 같은 방침에 반발해 "트럼프는 JFK가 아니다"라며 반발하고 있다.
26일 연합뉴스는 외신을 인용해 "케네디 센터는 이날 오후 크리스마스이브 재즈 잼이 취소됐다고 공지했다"며 "주최 측은 케네디 센터의 이름이 트럼프 대통령의 이름이 더해진 '트럼프-케네디 센터'로 변경된 것을 취소 이유로 들었다"고 보도했다.
연합뉴스에 따르면 지난 2006년부터 매년 이 공연을 진행해 온 척 레드는 지난 19일 (케네디 센터의) 이름 변경 소식을 접하고 공연을 취소하기로 했다고 밝혔다. 드러머 겸 비브라폰 연주자인 그는 "현재로서는 공연을 다시 잡을 계획이 없다"고 했다.
앞서 케네디 센터 이사회는 만장일치로 케네디 센터의 명칭을 트럼프-케네디 센터로 바꾸기로 의결했다. 트럼프 대통령은 취임 후 조 바이든 행정부에서 임명된 케네디 센터 이사진을 자신의 측근들로 물갈이하고, 자신이 직접 이사장을 맡았다. 이곳은 지난 1963년 케네디 전 대통령이 암살당한 직후 연방의회와 정부가 추모의 뜻을 담아 '케네디 센터'로 명명했는데, 거기에 자신의 이름을 더한 것이다.
트럼프 대통령은 2기 행정부 취임 후 각종 기관과 정책의 산물에 자신의 이름을 붙이고 있다. 지난 22일(현지시간)에는 미 해군이 만들기로 한 신형 전함의 이름을 '트럼프급 전함'(Trump-class battleships)으로 지을 것이라고 발표했다.
이달 초 워싱턴DC의 싱크탱크 '미국 평화연구소(USIP)'에는 '도널드 트럼프 평화연구소'라는 새 이름이 새겨졌다. USIP는 미국 의회가 지난 1984년 법률로 설립한 독립적인 공공기관이다. 또 내년부터 운영될 정부 운영 의약품 판매 사이트는 '트럼프Rx'로 명명됐고, 올해부터 4년간 태어나는 신생아가 지원받는 금융투자 계좌 이름은 '트럼프 계좌'다. 100만달러(약 14억 8000만원)를 내면 미국 영주권 또는 체류 허가를 받을 수 있는 이민 프로그램에는 '트럼프 골드 카드'라는 이름이 붙었다.
이에 대해 미국 방송 CNN은 "사방에 자신의 이름을 붙이는 일련의 행동이 백악관 복귀 첫해 주목을 독차지하려는 절박함과 미래에 기억되지 못할 수 있다는 공포를 드러낸다"며 "트럼프 대통령이 대통령직을 통해 제한이 없는 권력을 얻었다는 관점을 가진 것으로 의심된다. 대통령직과 그에 수반되는 막강한 권력을 자신을 홍보하는 수단으로 본다는 점이 분명하다"고 비판했다.
김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr
