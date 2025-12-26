하나銀, 기부문화 활성화 위한 '행복기부런 적금' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국맥도날드와 생활금융 협력

3만좌 한정·연 5.5% 금리

좌당 추가 기부

하나은행이 기부문화 활성화를 위한 환경·사회·지배구조(ESG) 특화 금융상품 '행운기부런 적금'을 출시했다고 밝혔다.

이 상품은 하나은행과 한국맥도날드의 생활금융 협력의 첫 결실로, 적금 만기 시 고객이 선택한 일정 금액이 기부로 연계된다. 기부금은 장기 치료가 필요한 환아와 가족을 지원하는 비영리 단체인 한국로날드맥도날드하우스(RMHC)로 전달된다.

하나은행은 고객이 적금 가입 시마다 좌당 1000원을 RMHC에 추가로 기부한다. 내년 1월 말까지 3만좌 한정으로 판매 예정인 '행운기부런 적금'의 계약기간은 6개월이며, 가입 가능금액은 매월 5만원 이상 20만원 이하이다. 적용금리는 기본금리 연 2.0%에 기부금 이체 우대 연 1.5%, 하나 첫 거래 우대 연 2.0%를 더해 최고 연 5.5%이다.

하나은행과 한국맥도날드는 상품 출시를 기념해 이벤트도 진행한다. 상품 가입 고객 전원에게 맥도날드의 맥너겟(1만명) 또는 드립 커피(2만명) 쿠폰을 제공하며, 적금 만기 시 기부 참여 고객 모두에게 빅맥 버거 쿠폰을 '하나원큐' 애플리케이션(앱)을 통해 지급한다. 한국맥도날드의 대표적인 걷기 기부 행사인 '2026 해피워크' 참여권도 추첨을 통해 제공할 예정이다.





하나은행 리테일그룹 관계자는 "저축의 성취를 나눔으로 확장하는 사회적 가치창출 활동을 통해 고객과 함께하는 포용금융을 실천하고자 이번 상품을 마련했다"며 "앞으로도 다양한 산업과의 파트너십을 기반으로 일상생활 속 실질적인 혜택을 드리는 고객 경험 중심의 생활금융을 고도화하고, ESG 실천 기반을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

