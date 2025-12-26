박정훈, 자체 발표 쿠팡에 "파렴치한 기업…쿠팡처럼 하면 안된다 보여줘야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

쿠팡, 유출 직원 특정한 자체 조사 결과 발표

민관 조사 진행 중인데…정부 "일방적 발표"

박정훈 "이대로 넘어가면 쿠팡의 노예 돼"

쿠팡이 대규모 개인정보 유출을 한 전직 직원을 특정하고 실제 저장 정보는 3000개 계정에 그쳤다고 발표한 가운데, 박정훈 국민의힘 의원이 "파렴치한 기업"이라고 강하게 비판했다. 박 의원은 25일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 쿠팡을 겨냥해 "수조 원을 퍼부어 유통망을 장악한 뒤 정부가 바뀔 때마다 대관 라인을 바꿔가며 로비로 리스크를 덮어왔다"며 이같이 주장했다.

박정훈 국민의힘 의원이 쿠팡을 겨냥해 "대한민국에서는 그렇게 사업하면 안 된다는 걸 보여줘야 한다"며 강하게 비판했다. 연합뉴스

박 의원은 "3370만 국민 정보가 유출된 뒤엔 제대로 된 사과도 없었고, 큰돈을 우리 시장에서 벌어가는 김범석 의장은 일언반구도 없다"면서 "중국인에게 보안 시스템을 맡겼다가 탈탈 털리고, 이제는 트럼프 정부를 상대로 로비를 해 이 위기를 돌파하려고 한다"고 비판했다.

그는 "불편을 감수하더라도 우리가 할 수 있는 최대한의 제재로 '대한민국에서는 그렇게 사업하면 안 된다'는 걸 보여줘야 한다"며 "매출 10%를 과징금으로 부과하고, 영업정지도 적극 검토해야 한다. 법적 근거도 충분하다"고 주장했다. 이어 "이마트나 G마켓, 롯데마트 등 국내 토종기업을 대안으로 키워야 저들의 횡포에 맞설 힘이 생긴다. 그래야 국내 소상공인의 피해도 최소화할 수 있다"며 "이대로 넘어가면 우리는 정말 쿠팡의 노예가 된다"고 지적했다.

쿠팡은 25일 고객 개인 정보를 유출한 전직 직원을 특정하고 그가 제한적인 정보만 약 3000개 계정분을 저장했다고 발표했다. 연합뉴스

쿠팡은 이날 고객 개인 정보를 유출한 전직 직원을 특정하고 그가 제한적인 정보만 약 3000개 계정을 저장했다고 발표했다. 앞서 쿠팡은 경찰 수사와는 별개로 해외 보안 업체 3곳에 의뢰해 개인정보 유출에 대한 자체 조사를 벌여왔다. 이에 따르면 유출자는 재직 중에 탈취한 내부 보안 키로 3300만 명의 고객 정보에 접근했고 이 중 약 3000개 계정의 정보를 저장했다. 유출된 고객 정보에는 이름, e메일, 전화번호, 주소, 주문 정보와 공동 현관 출입 번호 2609개가 포함됐다. 결제 정보, 로그인, 개인 통관 고유 번호는 포함되지 않았다.

또 유출자는 언론을 통해 개인정보 유출 관련 보도가 나오자 극도의 불안에 빠졌으며, 언론 보도를 접한 직후 저장돼 있던 고객 정보를 모두 삭제했다고 진술한 것으로 알려졌다.

쿠팡은 "유출자가 단독으로 저질렀고 고객 정보를 외부로 전송한 적은 없다고 진술했다"며 "현재까지의 조사 결과는 유출자의 진술 내용과 부합하며 유출자의 진술과 모순되는 증거가 발견되지 않았다"고 강조했다. 쿠팡은 유출자 진술서와 관련 장치를 즉시 정부에 제출했다고 전했다. 이와 함께 개인정보 유출에 따른 고객 보상 방안도 조만간 발표하겠다고 덧붙였다.

이에 대해 정부는 "일방적 주장"이라고 반박했다. 과학기술정보통신부는 "민관합동조사단에서 조사 중인 사항을 쿠팡이 일방적으로 대외에 알린 데 대해 쿠팡에 강력히 항의했다"고 밝혔다. 그러면서 "민관합동조사단에서 정보 유출 종류 및 규모, 유출 경위 등에 대해 면밀히 조사 중"이라며 "쿠팡이 주장하는 내용은 민관합동조사단에 의해 확인되지 않았다"라고 했다.





앞서 정부는 쿠팡의 개인정보 유출 사태와 관련해 운영 중인 범부처 TF(태스크포스)를 과기부총리 주재로 확대 운영하기로 했다. 이날 관계 부처 장·차관급 고위 관계자들이 참석한 대책 회의에서는 플랫폼 기업의 개인정보 유출 사태에 대한 조사 및 엄중한 대응을 비롯해 국민 생활에 막대한 영향을 주는 플랫폼 기업 등에 대한 정보 유출·소비자 피해를 막기 위한 근본적 제도 개선 방안을 충실히 준비하기로 했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

