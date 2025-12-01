美 경제 호황 속 기업도 양극화…소비 이어 'K자형 경제' 확산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI발 이익 성장은 대기업 몫

소기업은 고물가·관세에 고용 축소

미국 경제가 예상보다 강한 호황을 이어가고 있지만 그 혜택이 대기업에 집중되면서 소기업과의 격차가 빠르게 벌어지고 있다. 인공지능(AI) 열풍과 이익 증가로 대기업들은 실적 개선과 고용 확대를 지속하는 반면, 소기업들은 관세 부담과 고물가로 위축된 소비 심리 속에서 경영 압박이 갈수록 커지고 있다.

25일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 미국 민간 노동시장 조사업체 ADP의 보고서를 인용해 최근 6개월 간 직원 수 50명 미만의 민간 기업들이 지속적으로 고용을 줄였다고 전했다. 특히 11월 한 달 동안 이들 소기업에서 약 12만개의 일자리가 감소했다.

반면 같은 기간 직원 수 50~499명 규모의 중견기업에서는 약 5만1000명, 직원 수 500명 이상 대기업에서는 약 3만9000명의 고용이 각각 늘어나 기업 규모에 따른 고용 흐름 격차가 뚜렷하게 나타났다. 3분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 전기 대비 연율 4.3%에 이를 만큼 경기 전반은 호조를 보였지만 고용 확대는 대기업과 중견기업에 집중됐다.

실적 면에서도 양극화는 분명하다. 금융정보업체 LSEG에 따르면 S&P500에 속한 대형 상장사들의 올해 3분기 순이익은 전년 동기 대비 12.9% 증가했다. 아마존과 엔비디아 등 자본력이 탄탄한 빅테크 기업들을 중심으로 실적 개선 흐름이 두드러졌다.

반면 소기업 현장에서는 체감 경기가 빠르게 악화되고 있다. 아이오와주 시더래피즈에 본사를 둔 팝콘 브랜드 '얼모스트 페이머스 팝콘'을 운영하는 시드니 리크호프 대표는 "예년 같으면 연말 성수기를 대비해 10~15명을 채용했겠지만, 올해는 4~5명에 그쳤다"며 "소비자들이 지출에 훨씬 신중해졌다"고 분위기를 전했다. 이 회사는 연말연시에 연간 매출의 약 60%를 올린다.

소기업은 구조적으로 비용 상승에 더 취약하다. 대기업에 비해 이익률과 현금 보유량이 낮고, 관세 인상이나 인건비 상승, 이민 노동력 감소 같은 외부 충격을 흡수할 완충 장치가 부족하다. 특히 도널드 트럼프 2기 행정부 들어 강화된 관세 정책은 소기업에 더 직접적인 부담으로 작용하고 있다.

이 같은 기업 간 양극화는 최근 소비자 계층 간 분화와도 맞물려 있다. 증시 상승으로 자산이 늘어난 고소득층은 소비를 유지하거나 확대하는 반면, 중·저소득층은 고물가 부담 속에 지출을 줄이고 있다. 미국 연방준비제도(Fed) 역시 11월 공개한 경기 동향 보고서인 베이지북에서 "전반적인 소비 지출은 줄어든 반면, 고가품 중심의 소매 지출은 견조하게 유지되고 있다"고 진단했다.

소기업 근로자들의 평균 임금이 대기업 근로자보다 낮다는 점을 고려하면, 소기업 부진은 저소득층 소비 위축으로 이어지고 이는 다시 소기업 경영을 압박하는 악순환을 초래할 수 있다는 우려도 나온다.

전문가들은 소비 시장에서 나타난 고소득층과 중·저소득층 격차를 뜻하는 'K자형 경제' 구조가 기업에서도 나타나며 경제 양극화가 더욱 고착화될 가능성을 경고하고 있다.





뱅크오브아메리카(BoA) 연구소의 테일러 볼리 이코노미스트는 "우리는 소비자 경제와 기업 경제 모두에서 서로 다른 두 가지 경제 현실을 보고 있다"고 경고했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

