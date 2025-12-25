AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년 3월까지 운영

경기 남양주시는 지난 20일 어린이비전센터 사계절썰매장 개장을 시작으로 2026년 3월 2일까지 겨울 시즌을 운영한다고 25일 밝혔다.

남양주시, 어린이비전센터 사계절썰매장 겨울시즌 개장 전경. 남양주시 제공

어린이비전센터 사계절썰매장은 총 8개 슬로프로 구성돼 있다. 115m 길이의 6레인 메인 슬로프와 56m 길이의 2레인 유아 슬로프를 운영한다. 연령과 체격에 따라 이용 구역을 구분해 안전성을 높이고, 난이도별 슬로프를 분리해 초보자도 부담 없이 이용할 수 있도록 했다.

이와 함께 보호자 동반 탑승 튜브 운영, 안전요원 배치, 안내 동선 구분 등 체계적인 관리로 이용자 안전 확보에 중점을 둔다.

또한 겨울 시즌에 맞춘 체험 프로그램도 함께 운영한다. 물고기뜨기 체험, 크리스마스 포토존, 전통놀이 등 가족 단위의 참여형 콘텐츠를 마련해 어린이 체험 만족도를 높인다.

시 관계자는 "사계절썰매장은 매년 많은 시민과 어린이가 찾는 대표적인 겨울 체험 명소로 자리잡고 있다"며 "올해도 안전하고 쾌적한 환경 조성을 위해 철저히 준비한 만큼 가족과 함께 즐거운 추억을 만들길 바란다"고 전했다.

사계절썰매장은 오전 10시부터 오후 6시까지 운영한다. 화요일부터 일요일까지 개장하며 매주 월요일과 1월 1일, 설 명절 당일과 전일은 휴장한다. 이용 인원은 종일권 기준 200명이며 오전권과 오후권은 각 100명으로 제한된다.

남양주시, 어린이비전센터 사계절썰매장 겨울시즌 개장(썰매장). 남양주시 제공

이용요금은 종일권 기준 13세 이상 9000원, 24개월 이상 12세 이하 7500원이다. 남양주 시민은 13세 이상 7200원, 24개월 이상 12세 이하 6000원으로 할인 적용한다.





겨울시즌 운영과 관련한 자세한 사항은 어린이비전센터 또는 어린이비전센터 누리집에서 확인할 수 있다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

