"책임 있는 의회 운영, 실효성

있는 정책·입법 활동 인정"



경남 의령군의회 김규찬 의장이 최근 국회에서 열린 「2025 대한민국 지방자치평가 의정정책대상」 시상식에서 기초의회 부문 최우수상을 수상했다. 6선 지방의원인 김 의장은 제9대 의령군의회 전·후반기 의장을 맡아 의회 운영 전반을 이끌어 온 인물이다.

지난 19일 받은 상은 여의도정책연구원이 주관해 조례 제·개정과 예산·행정사무감사, 주민의견 수렴, 의정의 투명성과 책임성, 정치적 리더십 등을 종합 평가했다.

의령군의회 김규찬 의장, '2025 대한민국 지방자치평가 의정정책대상'최우수상 수상. 의령군의회 제공

특히 올해는 형식적인 서류 제출보다 실제 의정 성과를 중심으로 질의서·평가서·증빙자료를 정밀 심사하는 방식이 강화되면서, 이번 수상이 보여주기식이 아닌 실제 의정활동으로 검증된 결과라는 점에서 의미를 더한다.

김 의장은 '군민 속으로 한발 더, 소통하는 의회'를 슬로건으로 내걸고 회의 과정을 유튜브로 생중계하며, 행정사무감사 전에 '군민 의견접수'를 정례화해 주민이 직접 의정에 참여·감시하는 구조를 만들었다. 매주 '등원일 회의'를 통해 전 의원이 주요 현안을 공유하도록 한 것 역시 의회 운영의 책임성과 투명성을 높인 사례로 평가된다.

입법 활동에서도 주민이 체감할 수 있는 변화를 목표로 했다. 김 의장은 「의령군 사무의 공공기관 위탁 및 대행에 관한 조례」, 「의령군 야간관광 활성화 지원 조례」, 「의령군 디지털 성범죄 예방 및 피해자 지원 조례」, 「출산의 날 기념에 관한 조례」 등을 발의해 공공성·안전·지역소멸 대응을 아우르는 입법 성과를 쌓았으며, 이 같은 조례 활동이 이번 평가에서 주요한 점수 요소로 작용한 것으로 보인다.

자유발언을 통해 중장기 전략을 제시해 온 점도 눈에 띈다. 김 의장은 의장석을 내려와 '스마트 융복합 스포츠센터' 조성, '체류형 관광 및 정주 여건 개선' 방안을 직접 제안하며 동부·서부권 균형발전과, 낮과 밤 모두 활력이 있으며, 아이 키우기 좋은 도시 의령을 정책 방향으로 제시했다. 이러한 발언들이 군의 미래 비전을 설계하고 실행을 촉구하는 역할을 하고 있음을 보여준다는 평가다.

김규찬 의장은 "이번 수상은 제 개인이 아니라 의령군의회를 믿고 지지해 주신 군민 여러분과 함께 만들어 온 결과"라며 "군민의 삶 속에서 문제를 찾고, 이를 조례와 정책으로 풀어내는 지방의원을 계속해서 목표로 삼겠다"고 말했다.





이어 "앞으로도 형식보다 실질을, 말보다 실천을 앞세워 군민과 함께 지방자치를 완성해 가겠다"고 소감을 밝혔다.





