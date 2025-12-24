김정수 도의원 “강원 공무원 사칭 146건…소상공인 피해 주의”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도내 공무원 사칭 146건 발생

소상공인 피해 예방 촉구

김정수 강원도의원. 강원도의회 제공

강원특별자치도의회 김정수 도의원(철원1)은 올해 11월 말까지 강원특별자치도 및 시·군 공무원을 사칭한 사례가 146건에 달한다며, 도와 지자체 차원의 선제적 대응 필요성을 강조했다.

김정수 도의원이 강원특별자치도로부터 제출받은 자료에 따르면, 2025년 11월 기준 공무원 사칭 사례는 총 146건으로 집계됐으며, 이 가운데 실제 피해가 발생한 사례는 18건에 달하는 것으로 나타났다.

사칭 수법은 대부분 위조된 명함 이미지를 문자메시지로 전송한 뒤 물품 구매 대행이나 공사 자재 선구매를 요구하는 방식으로 이뤄진 것으로 나타났다.

김정수 도의원은"서민경제가 어려운 시기에 공신력 높은 행정기관을 사칭해 도민과 소상공인에게 금전적 피해는 물론 깊은 상실감을 안겨주고 있다"며 "행정기관에 대한 신뢰를 심각하게 훼손할 수 있다는 점에서 매우 우려되는 사안"이라고 지적했다.

이어 "도와 지자체가 이미 보도자료 및 예방 홍보 활동을 전개하고 있지만, 지역 업체들을 대상으로 문자 안내, 공문 발송 등 보다 지속적이고 반복적인 예방 조치가 필요하다"고 강조했다.





김정수 도의원은 "공무원은 어떠한 경우에도 개인적으로 대리 구매를 요청하지 않는다"며 "도민과 소상공인들께서는 의심스러운 연락을 받을 경우, 반드시 해당 행정기관에 먼저 확인해 달라"고 당부했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

