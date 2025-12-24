화성시, 비봉~매송 도시고속도로 27~28일 통행 차단

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

27일 오후5시~7시, 28일 오전8시~11시 수원방향 2개차로 차단

천천IC~샘내IC구간은 27일 오후7시~28일 오전8시 전면 차단

경기도 화성시는 오는 27일 오후 7시부터 28일 오전 8시 사이 비봉~매송 간 도시고속도로 통행을 전면 차단한다고 24일 밝혔다.

이번 통행 차단은 인천발 KTX의 도시고속도로 횡단을 위한 거더 가설 작업에 따른 조치다. 시는 시민의 교통 불편을 최소화하기 위해 가장 교통량이 적은 주말에 공사할 예정이다.

이에 따라 27일 오후 5시부터 7시까지, 28일 오전 8시부터 11시까지는 수원 방향 4개 차로 중 2개 차로가 차단돼, 2개 차로로만 통행이 가능하다.

특히 거더가 이송 및 거치되는 27일 오후 7시부터 28일 오전 8시까지는 천천IC~샘내IC 구간이 전면 차단된다.

전면 통제 시 통행 차량은 국도 98호선을 통해 우회할 수 있도록 했다. 시는 통행 차단 시간 동안 비봉~매송 간 도시고속도로 전 구간을 무료로 통행할 수 있도록 조치한다.





한편 인천발 KTX 직결사업은 수인선 어천역에서 경부고속선을 연결하는 3.19㎞의 철로를 신설하고 기존 송도역, 초지역, 어천역을 개량하는 공사다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

