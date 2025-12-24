청년의 위기, 사전에 발견한다…청년재단x온기, 예방 중심 청년정책 기반 마련을 위한 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

- 온기우편함 통해 관찰한 청년 정서데이터 활용 공동연구 추진…예방 중심 청년정책 전환에 기여

- 청년 정서데이터 기반 예방정책 전환 포럼 「청년의 마음 신호를 발견하다」 공동 개최

청년재단과 사단법인 온기의 업무협약식 현장. 우측부터 청년재단 오창석 이사장, 사단법인 온기 조현식 대표

재단법인 청년재단(이사장 오창석, 이하 '재단')은 12월 24일(수) 서울 종로구 청년재단에서 사단법인 온기(대표 조현식, 이하 '온기')와 '예방 중심 청년정책 기반마련을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

이번 협약은 청년의 위기를 사후적으로 발견·개입하는 방식에서 벗어나, 청년의 감정·정서·관계 변화를 사전에 포착하고 선제적으로 대응하는 정책 체계로 전환할 필요성에 대한 공감을 바탕으로 추진됐다.

양 기관은 협약을 통해 ▲청년 정서데이터를 활용한 공동연구 ▲연구 결과를 반영한 정책 수립 ▲청년 위기 예방의 중요성에 대한 사회적 인식 확산 등을 위해 협력할 계획이다.

협약의 일환으로 같은 날, 재단에서는 '청년 정서데이터 기반 예방정책 전환 포럼 「청년의 마음 신호를 발견하다」'가 개최됐다. 현장에는 청년지원 분야 업무 종사자와 최지원 대통령실청년담당관 등 70여 명이 참석했다.

포럼에서는 먼저 양 기관이 공동으로 진행 중인 연구의 중간 결과가 공유됐다. 양 기관은 누구나 익명으로 고민을 보내면 손편지로 답장을 받을 수 있는 '온기우편함' 서비스를 통해 축적된 정서데이터를 분석·연구하고 있으며, 이를 바탕으로 청년의 위기 신호를 조기에 발견할 수 있는 정책적 기반을 마련할 계획이다.

이어 인지심리학자 김경일 아주대학교 교수가 「나와 상대방 모두가 삶의 주인공이 되는 언어」를 주제로 강연을 진행했다.

김 교수는 "이해관계로부터 비교적 자유로운 타인의 응원이 오히려 심리적 부담을 낮추고, 자기 효능감과 회복력을 높이는 데 효과적으로 작용할 수 있다"고 설명했다.

강연 이후에는 청년지원 분야 종사자와 전문가가 참여하는 라운드테이블이 진행됐다. 패널들은 청년의 회복 과정에서 정서적 지지가 갖는 의미에 공감하며, 정서데이터를 기반으로 한 예방 중심 청년정책의 필요성과 실행 방안에 대해 논의했다.





청년 정서데이터 기반 예방정책 전환 포럼 「청년의 마음 신호를 발견하다」 라운드테이블

오창석 청년재단 이사장은 "재단은 지난 10년간 다양한 청년지원 공익사업을 운영하며, 청년의 정서와 관계 변화에 대한 데이터를 축적해왔다"며, "이번 협약을 계기로 해당 경험과 데이터를 분석해 정책의 언어로 전환하고, 청년의 위기 신호를 사전에 발견해 보다 촘촘한 예방 중심 지원 체계를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.





