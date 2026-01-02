[AI시대, 일자리가 바뀐다]LG 스마트팩토리가 보여준 공존…"연결고리는 결국 사람"

황원재 LG 스마트팩토리 사업개발담당

"제조라인 지속적 변화, 유기적 생명체"

"AI 제 성능 내려면 인간 역할 중요하다"

LG전자, 재교육 등 전사적 AI 역량 탑재

편집자주 제조업을 포함한 산업 현장에서의 인공지능(AI) 활용은 올해 산업계 최대 화두가 될 것으로 보인다. 이미 제조현장에 투입된 AI는 생산성 향상에 견인차 역할을 하고 있다는 점을 입증했다. 그 범위는 올해 본격적으로 넓어지게 된다. AI발 생산 혁신의 이면에는 일자리 감소 우려가 자리하고 있다. 인력 개입 없이 생산이 이뤄지는 소위 '다크 팩토리(Dark Factory)' 개념이 점차 현실화하면서 완전 자동화가 가능해질 것으로 보기 때문이다. 그러나 아시아경제가 확인한 AI 제조현장에서의 일자리 변화는 복합적이다. 반복적이고 위험한 작업은 기계가 맡되 판단과 관리, 책임의 역할은 사람이 맡는 방향으로 확실한 영역 구분이 이뤄지고 있는 것이다. AI가 사람을 밀어내는 게 아니라 일자리를 다시 규정하기 시작했다는 얘기다. AI시대는 생산성과 기술 경쟁뿐 아니라 일자리 전환이라는 숙제를 안겼다. 아시아경제는 새해 산업현장을 찾아 AI가 몰고 온 일자리 변화를 직접 살폈다.



"제조 현장에서 인공지능(AI)과 사람은 반드시 협업하고 공존해야 합니다. AI가 빠르고 정확하게 작업을 수행하지만 새로운 공정과 오류에 대한 조치, 제조 전반에 걸쳐 AI 솔루션이 제 성능을 내기 위해서는 사람이 필요하죠. AI가 '점'이라면, 사람은 그 점들을 잇는 '연결고리'입니다."

황원재 LG전자 생산기술원 스마트팩토리 사업개발담당(상무)이 경기 평택시 LG디지털파크에서 아시아경제와 인터뷰를 하고 있다. LG전자

황원재 LG전자 생산기술원 스마트팩토리 사업개발담당(상무)은 최근 경기 평택시 LG디지털파크에서 아시아경제와 만나 "모든 제조 공장이 다크 팩토리를 지향하겠지만, 인간이 완전히 배제되거나 대체될 순 없다"며 "반복 작업을 정확하고 빠르게 수행하는 AI, 전체를 관제하고 기술적 모니터링 이상의 상황 판단과 대응을 맡는 인간이 공존하는 선순환 구조가 중요하다"고 했다.

AI가 제조 현장으로 확산하며 생산 방식과 인력 구조가 빠르게 변화하고 있다. 실시간 데이터 기반의 예지보전부터 공정 최적화까지, AI가 주요 기능을 수행하는 '스마트팩토리'가 현실이 됐다. 이제 24시간 완전 무인으로 공장을 가동하는 '다크 팩토리'의 시대가 다가오고 있다. AI가 인간의 역할을 모두 대신할 수 있을 것 같지만, 현장의 이야기는 다르다. 오히려 공존이 강조된다.

"인간이 중요한 이유, 끊임없는 제조라인 변화"

경남 창원시 LG스마트파크에서 직원들이 디지털 트윈, PIE 플랫폼 등을 통해 생산라인의 가동 현황과 오류 가능성 등을 확인하고 있다. LG전자

'공존'을 강조한 황 담당의 관점은 제조라인의 4M(Man·Machine·Material·Method)에서 출발한다. 인력·설비·원재료·공정 등 4가지 구성 요소를 뜻한다. 황 담당은 "신제품 출시, 기술 발전, 그에 따라 발생하는 전에 없던 오류 등 제조라인의 4M은 계속해서 변화한다"며 "이런 상황에서도 AI 솔루션이 제대로 작동하려면 판단·조치 등 사람의 의사결정이 필요하다"고 설명했다.

끊임없이 변화하는 제조라인에서 AI가 학습하지 못한 상황이 발생하면 결국 인간의 창의성과 노하우가 요구된다는 의미다. 황 담당은 AI와 인간의 파트너십을 두고 "제조라인은 하나의 유기적 생명체"라고 표현했다. 이어 "AI가 위험한 작업을 대신하면서 생산 효율을 높인다면, 인간은 보다 창의적이고 고부가 가치를 지닌 생산활동을 맡는 쪽으로 역할이 전환되는 것"이라고 했다.

대표적인 사례가 경남 창원시에 위치한 '등대공장' LG스마트파크다. 냉장고를 생산하는 통합생산동에 들어서면 디지털 트윈이 타임머신처럼 10분 뒤 공정 상황을 예측해 보여주고 지능형 검사 플랫폼(PIE)이 실시간으로 데이터를 분석·제시한다. 공장 내부에선 물류로봇(AGV)·고공컨베이어(OHT) 등 입체물류시스템이 가동되고 있다. 기존 자동화는 로봇이 정해진 위치에서 동작만 반복하는 수준이었지만, 이제 비전 인식 등을 활용해 한 라인에서 혼류 생산까지 가능해졌다.

황원재 "제조 경쟁력, AI 비용 효율성 모색해야"

황원재 LG전자 생산기술원 스마트팩토리 사업개발담당(상무)이 경기 평택시 LG디지털파크에서 아시아경제와 인터뷰를 하고 있다. LG전자

황 담당은 '다크 팩토리'라 불리는 무인 공장에 대해 현실적인 시각을 제시했다. 그는 "수천개 지점에서 데이터를 수집하는 창원공장도 구간별로 보면 사실상의 다크 팩토리가 구현돼 있지만, 누군가는 디지털 트윈을 기반으로 관제·조치를 해야 한다"고 지적했다. 그러면서 "기술 적용의 진입장벽이 낮아지면서 현장 작업이 AI 기반 자동화 솔루션으로 대체될 가능성은 높아지겠지만, 계속해서 변화하는 제조라인에 맞게 진화하기 위해서는 AI와 사람이 공존해야 한다"고 강조했다.

현장 작업을 AI에게 넘긴 인간은 제조현장의 노하우를 어떻게 데이터로 축적할지 고민한다. 황 담당은 "제조 현장의 숙련도를 데이터화할 수 있는 기술적 방법들은 지금도 많다"면서도 "기술 문제보다 비용, 즉 투자 대비 효과가 더 큰 걸림돌"이라고 말했다. 숙련된 작업자의 노하우를 데이터로 축적해 AI에 적용하고, 보다 중요한 유지보수·업데이트까지 전체 파이프라인의 비용 효율성을 어떻게 모색하는지가 향후 제조 경쟁력을 결정 짓는 주요인이 될 것이란 설명이다.

연구직·사무직 구분없다…전사적 AI 역량 강조

경남 창원시 LG스마트파크에 설치된 로봇이 사람 대신 20㎏에 달하는 냉장고 문을 조립하고 있다. LG전자

AI 확산은 인력 재교육과 직무 전환에도 영향을 미쳤다. LG전자는 연구개발(R&D) 직군뿐만 아니라 모든 임직원이 AI를 기본 역량으로 확보해야 한다는 방향성을 수립했다. 이를 위해 전사 차원의 인공지능 전환(AX) 역량 평가·인증 제도와 교육 프로그램을 운영하고 있으며 본부별 특화 교육도 병행한다. 생산기술원의 경우 대학 연계 프로그램을 통해 전문가 육성도 진행하고 있다.





황원재 담당은 AI 역량을 '위닝'이 아닌 '서바이벌'의 관점에서 봐야 한다고 강조했다. 그는 "LG전자에선 연구직·사무직 구분 없이 모든 임직원이 AI 교육을 받고 있다"며 "단순 업무에서도 AI 에이전트를 활용해 어떻게 효율성을 높일 것인지, 반복 작업을 AI에 맡기고 사람이 상대적으로 창의적인 업무에 집중하려면 어떻게 할 것인지 끊임없이 고민하는 과정"이라고 설명했다.





평택=장희준 기자 junh@asiae.co.kr

