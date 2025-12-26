'이것' 꽉 찬 KT vs 덜 찬 LG·SKT…통신株 주가 향방은

통신3사 외인 한도 소진율 천차만별

자사주 소각 의무화 땐 주가 새 국면 가능성

MSCI 패시브 자금 수혈도 변수

최근 잇따른 보안 이슈로 희비가 엇갈렸던 통신 3대장의 주가가 또 한 번 변곡점을 맞이할 전망이다. 향후 자사주 소각 의무화에 변수로 작용할 수 있는 '외국인 지분율 한도'에 있어서 3사의 여력이 천차만별이기 때문이다. 외국인 지분율은 글로벌 패시브 자금의 유입을 조절하는 요인이기도 한 만큼 향후 이들 종목의 주가 흐름에 어떤 영향을 미칠지 귀추가 주목된다.

국내 3대 통신주인 SK텔레콤·KT·LG유플러스는 모두 올해 상반기 해킹 이슈로 도마 위에 올랐다. 그러나 시장의 반응은 제각각이다. 26일 한국거래소에 따르면 LG유플러스는 올해 들어 지난 24일까지 49% 폭등하며 통신 3사 가운데 연초 대비 주가 상승률 1위를 기록 중이다. 지난달엔 장중 1만6500원까지 뛰며 52주 신고가를 경신하기도 했다.

같은 기간 KT는 21%가량 오르며 LG유플러스에 비해 아쉬운 성적을 냈다. 다만 주가가 5만원 부근에서 지지받으면서 상승 곡선은 아직 꺾이지 않았다는 평가다. 반면 SK텔레콤의 상황은 녹록지 않다. 올해 들어 코스피가 70% 넘게 뛰는 축제 분위기 속에서도 홀로 3% 넘게 빠지며 시장의 외면을 받았다. 지난해 11월 이후로는 고점이 꾸준히 낮아지는 추세다.

올해 하반기 통신주 투자심리를 억눌렀던 해킹 이슈가 점차 해소되면서 증권가에선 내년 통신주의 반등을 낙관하는 분위기다. 특히 내년부터 최고세율 30%의 배당소득 분리과세가 본격 시행되는 가운데 통신 3사 모두 배당성향이 40% 이상인 고배당 기업이란 점에서 높은 평가를 받고 있다.

김아람 신한투자증권 선임연구원은 "통신업종은 해킹을 제외하고 보면 실적·규제 리스크에서 자유롭고, 6~7%에 달하는 총주주환원수익률(TSR)도 매력적"이라며 "기본적으로 3사 모두 완만한 주가 상승을 전망하나 톱픽은 KT"라고 말했다. KT의 내년 TSR 전망치는 6.7%로 통신 3사 중 가장 높다.

다만 이달 들어 코스피 순매수로 돌아선 외국인이 막상 살 수 있는 통신주 수량은 많이 남지 않은 점은 변수로 꼽힌다. 우리나라 통신 3사는 전기통신사업법에 따라 외국인의 지분 취득 한도가 49%로 제한되기 때문이다. 일례로 KT의 경우 전체 상장 주식 수 2억5202만1685주 가운데 49%인 1억2349만626주를 이미 외국인이 전부 사들이면서 추가 매수가 불가능한 상태다. 반면 LG유플러스와 SK텔레콤의 경우 외국인 지분율이 각각 41.77%, 36.11%로 아직 상대적으로 수급 여력이 남아있다.

자사주 소각 의무화가 임박한 가운데 부족해진 외국인 잔여 한도는 통신사들의 주주환원 확대 기조에도 제동을 걸 수 있다. 외국인 지분율이 49%에 근접한 상황에서 자사주를 소각하면 발행주식 수가 감소해 필연적으로 법정 한도를 초과하게 되기 때문이다. 이 경우 외국인 주주는 의결권 행사가 금지되고, 사업자는 6개월 내 지분율을 49% 이내로 낮추도록 시정 명령을 받는다. 실제로 SK텔레콤은 1999년 외국인 지분한도를 초과해 당시 정보통신부로부터 2억5000만원의 과징금을 부과받은 바 있다.

글로벌 패시브 자금의 수혈도 고민거리다. 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)은 외국인 보유 한도 대비 잔여 한도(Foreign Room)가 고갈될 경우 편입 비중을 조절하는데 KT와 LG유플러스 모두 사정권에 있어서다. 이승웅 유안타증권 연구원은 "외국인 지분율 기준으로 47.29% 이상부터는 편출 대상"이라며 "LG유플러스는 이미 12월부터 MSCI 비중 축소 구간에 진입했다"고 설명했다.





김홍식 하나증권 연구원 역시 "올해 KT 주주환원수익률은 SK텔레콤과 LG유플러스 대비 1~2%가량 높게 형성됐는데 이는 외인 한도 소진 문제로 타사와 달리 자사주를 당장 소각하지 못한다는 약점 때문"이라고 지적했다. 다만 "그만큼 주주 환원을 전액 배당금으로 지급할 가능성이 커졌다"며 "세전 기대배당수익률 5%를 가정할 경우 주가가 2026년 상반기 내 7만6000원까지도 오를 수 있다"고 내다봤다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

