상설특검, '쿠팡 불기소 외압 의혹' 엄희준·김동희 검사 압수수색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'불기소 외압 의혹' 실체 확인

쿠팡 본사 등 이틀째 압수수색

'쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹'을 수사하는 안권섭 특별검사팀이 수사 무마 의혹을 받는 검사들에 대한 압수수색에 착수했다.

연합뉴스

AD

특검팀은 24일 오후 김동희 부산고검 검사(전 부천지청 차장), 엄희준 광주고검 검사(전 부천지청장), 신가현 인천지검 부천지청 검사(쿠팡 퇴직금 사건 주임검사) 사무실에 대한 압수수색 영장 집행에 착수했다고 밝혔다.

앞서 문지석 광주지검 부장검사는 인천지검 부천지청 형사3부 부장검사 재직 당시 쿠팡의 일용직 노동자 퇴직금 미지급 사건을 수사하는 과정에서 당시 지청장이던 엄 검사와 김 검사가 핵심 증거를 누락하고 무혐의 처분을 압박했다고 폭로했다.

부천지청은 중부지방고용노동청이 기소 의견으로 송치한 쿠팡 물류 자회사 쿠팡풀필먼트서비스(CFS) 일용직 노동자 퇴직금 미지급 사건을 지난 4월 불기소 처분한 바 있다. 문 부장검사는 해당 사건이 최종 불기소 처분되자 엄 검사를 직권남용과 허위공문서 작성·행사 등 혐의로 대검에 수사 의뢰했다. 엄 검사는 자신의 혐의를 전면 부인하며 대검에 문 부장검사를 무고 혐의로 감찰을 요청했다.





AD

한편 특검팀은 전날부터 이틀에 걸쳐 쿠팡 본사와 쿠팡풀필먼트서비스(쿠팡CFS) 사무실을 등을 압수수색했다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>