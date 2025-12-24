남양주시, ‘민원처리 우수부서·친절공무원’ 시상…"신뢰받는 행정 앞장"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신속·친절한 민원처리로 행정 신뢰 제고

경기 남양주시는 24일 여유당에서 '2025년 민원처리 종합평가 우수자 및 친절공무원' 시상식을 열고 우수 부서 6개, 직원 24명에게 표창장과 부상을 수여하며 노고를 격려했다.

주광덕 남양주시장이 24일 여유당에서 '2025년 민원처리 종합평가 우수자 및 친절공무원' 시상식에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

'민원처리 종합평가'는 전 부서를 대상으로 연간 법정민원 및 국민신문고 민원 처리 실적을 본청과 읍·면·동 부문으로 나눠 △처리 만족도 △기한 준수율 등을 종합적으로 평가해, 민원 서비스 수준을 높이고 시민 신뢰를 제고하기 위해 실시하는 제도다.

그 결과 본청 부문에서는 △최우수 보육정책과 △우수 여성아동과 △장려 도로건설과, 읍·면·동 부문에서는 △최우수 다산1동 도시건축과 △우수 금곡동 도시건축과 △장려 별내동 복지지원과가 선정됐다. 선정된 부서에는 남양주사랑상품권이 인센티브로 제공됐으며, 개인별 평가 결과에 따라 총 6명에게 시장 표창과 인사 가점이 부여됐다.

이와 함께 시는 올해 하반기 민원처리 단축률, 처리 건수, 만족도 등을 기준으로 평가를 실시해 분야별 민원처리 우수 직원 12명과 민원 서비스 향상에 기여한 친절공무원 6명 등 총 18명을 선발하고 남양주사랑상품권을 인센티브로 제공했다.

남양주시가 24일 여유당에서 '2025년 민원처리 종합평가 우수자 및 친절공무원' 시상식을 연 후 기념촬영을 하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 시장은 "정약용 선생의 정신을 실천하며 시민과 함께해 온 공직자 여러분들의 수상을 진심으로 축하한다"며 "앞으로도 시민의 입장에서 더욱 친절하고 신속하게 업무를 처리해 신뢰받는 공직문화를 만들어가길 바란다"고 전했다.





시는 앞으로도 민원 행정의 질을 높여 시민이 체감할 수 있고, 일상에 도움이 되는 행정 서비스를 구현해 나갈 계획이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

