'대북 정책' 외교·통일부 이견, 위성락 "대외에 혼란 노출 바람직하지 않아"

위성락 국가안보실장 기자간담회

"미국·일본에서 한국 정부 입장 묻기도"

"NSC 통한 조율로 '원 보이스' 내놓기 위해 노력"

자주파·동맹파 갈등론에 "생산적이지 않아"

위성락 국가안보실장이 한반도 평화·공존 프로세스를 둘러싼 외교부와 통일부 간 이견에 대해 외국서 한국 정부의 입장을 묻기도 한다며 "대외적으로는 혼란스러운 모습을 보이지 않는 게 좋다고 본다"고 강조했다.

최근 미국·캐나다·일본을 연쇄 방문하고 귀국한 위 실장은 24일 청와대 춘추관에서 열린 기자간담회에서 "(이견은) 보다 나은 결론을 도출하기 위한 과정일 수 있다"면서도 이런 우려를 전했다. 그러면서 그는 "미국과 일본에서도 부처 간 이견을 알고 있다"며 "어느 견해가 한국 정부의 입장인지 묻기도 한다"고 부연했다.

앞으로 국가안전보장회의(NSC)에서 의견을 조율해 '원 보이스(한목소리)'를 내도록 하겠다고 밝혔다. 그는 "중요한 것은 NSC에서의 조율"이라며 "조율된 대로 가는 게 중요하고 그렇게 되면 시작 지점에서 논란이 있는 것이 큰 문제가 되지는 않을 것"이라고 했다.

다만 위 실장은 이른바 '자주파'와 '동맹파'의 갈등 양상에 대해서는 최대한 말을 아꼈다. 그는 "항상 논란이 많아 제가 말씀드리기는 어렵고, 말씀을 드리면 일이 또 복잡해진다. 이재명 대통령께서 많은 것을 정리하셨다"며 "앞으로도 여러 부처의 다양한 의견은 NSC 논의를 통해 조율하고 통합해 '원 보이스'로 정부의 입장을 내도록 노력하겠다"고 말했다.

이어 "관심이 논란이나 분란에 있는데 생산적이지 않다고 생각한다"며 "NSC 논의를 통해 방향을 정하고 '원 보이스'를 강화해야 하는 데 제가 (이견에 대해) 자꾸 이야기하면 보도가 나가고, 끝없는 논란으로 이어져 바람직하지 않다"고 강조했다.





이날 오전 정세현 전 통일부 장관이 외교부를 비판적으로 언급한 점에 대해서도 위 실장은 "정부 밖에 있는 분들이 하는 이야기에 일일이 답하면 자꾸 논란만 이어진다"면서 즉답을 하지 않았다. 정 전 장관은 KBS 라디오 '전격시사'에 출연해 대북 정책은 통일부 소관인데 외교부가 주한미국대사관과 한 편이 돼 주도권을 잡으려고 한다는 취지의 주장을 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

