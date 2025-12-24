LG화학 여수공장·여수광양항만공사, 민관협력 사업 6년째 이어가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

저소득 아동·청소년 치과 치료 등

노인 보행 보조기 지원 4천만 원 후원

전남 여수시는 LG화학 여수공장(주재임원 이현규)과 여수광양항만공사(사장직무대행 황학범)가 지난 23일 저소득 아동·청소년 치과치료 지원사업과 노인 보행 보조기 지원사업 추진을 위해 2천만 원씩 총 4천만 원을 후원하는 증서를 전달했다고 밝혔다.

이날 후원증서 전달식에는 여수시장을 비롯해 이현규 LG화학 여수공장 주재임원, 김일영 여수광양항만공사 상생소통부장, 김종진 쌍봉종합사회복지관장 등이 참석해 민관 협력 나눔의 뜻을 함께했다.

지난 23일 LG화학 여수공장과 여수광양항만공사가 저소득 아동·청소년 치과치료 지원사업과 노인 보행 보조기 지원사업 추진을 위해 2천만 원씩 총 4천만 원을 후원하는 증서를 여수시에 전달했다. 여수시 제공

이번 후원금은 관내 저소득 아동·청소년을 대상으로 한 진료 및 구강질환 치료 등 치과치료 지원사업 꿈꾸라, 희망스마일에 3,000만 원, 거동이 불편한 만 65세 이상 저소득 어르신을 위한 노인 보행 보조기 지원사업 '희망나눔 사랑의 실버카'에 1,000만 원이 사용될 예정이다.

특히, '꿈꾸라, 희망스마일' 사업은 2020년 7월 여수시를 비롯해 LG화학 여수공장, 여수광양항만공사, 여수시치과의사회, 쌍봉종합사회복지관 등 5개 기관이 업무협약을 체결해 올해로 6년째 이어지고 있는 민관 협력 복지사업이다.

시 관계자는 "후원을 통해 아동·청소년의 건강한 성장과 어르신의 안전한 일상을 함께 지원하며 실질적인 도움이 되고 있다"며 "기업의 꾸준한 참여가 지역사회 나눔 문화를 확산시키는 데 큰 힘이 되고 있다"고 밝혔다.





한편 LG화학 여수공장과 여수광양항만공사의 후원을 통해 2020년부터 현재까지 저소득 아동·청소년 670명에게 치과치료가 실시됐으며, 만 65세 이상 저소득 어르신 330명에게 보행 보조기가 지원됐다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

