화장품·패션·식품 등 'K소비재' 글로벌 기업 키운다…2030년 700억달러 수출 목표

세종=주상돈기자

입력2025.12.24 08:11

산업부, 'K소비재 수출 확대 방안' 발표
한류 연계 마케팅 강화·역직구 글로벌몰 구축 등
무역금융 등 자금공급 확대

정부가 식품과 화장품, 의약품, 생활용품, 의류 등 K소비재를 차세대 수출동력으로 육성하기 위해 한류 연계 마케팅을 강화해 시장을 확대하고, 영세·소규모·내수중심 기업의 성장을 지원하는 한편 역직구 등 소비재 특화 유통·물류 개선을 추진하기로 했다. 이를 통해 2030년까지 K소비재 수출을 700억달러로 늘리는 것이 목표다.


산업통상부는 24일 열린 '경제관계장관회의 겸 산업경쟁력강화 관계장관회의'에서 이같은 내용을 골자로 한 'K소비재 수출 확대방안'을 발표했다.


화장품·패션·식품 등 'K소비재' 글로벌 기업 키운다…2030년 700억달러 수출 목표 서울 명동의 한 화장품 쇼핑몰에서 외국인이 대부분인 고객들이 화장품을 고르고 있다. 사진=허영한 기자 younghan@
산업부 관계자는 "그간 소비재 기업과의 릴레이 간담회를 통해 수출 애로를 파악한 결과 기업들은 소비재에 특화된 마케팅, 물류, 인증, 지재권 등 분야의 지원을 희망하는 것으로 파악됐다"며 "이에 정부는 '마케팅·물류·인증' 등 핵심 애로 해소와 함께 'K소비재 프리미엄 기업 육성'을 주된 내용으로 지원방안을 마련했다"고 설명했다.


우선 정부는 글로벌 경쟁력을 가진 K소비재 프리미엄 기업 육성에 나선다. 정부는 국내 소비재 기업의 91%는 10명 미만 규모의 영세·중소기업으로 중장기 경쟁력 확보에 애로가 있을 것으로 보고 글로벌 소비재 기업육성을 위한 '기업성장 프로젝트'가 필요하다고 봤다. 이에 유통망과 소비재기업의 동반진출을 지원하는 'K소비재 플래그십 프로젝트(2026~2028년)'를 통해 K소비재 수출스타 기업을 키워나갈 계획이다. 부처별 소비재 지원 프로젝트 연계 강화를 위한 협의체 신설을 추진해 연구개발(R&D)과 생산, 디자인 혁신 등 범부처 지원이 기업 성장에 집중될 수 있도록 할 계획이다.


유망시장 전략적 진출 확대를 위해 해외 대표 온라인 플랫폼 입점 지원도 강화하는 한편, '1유통망-1무역관 사업'으로 로컬 온·오프라인 유통망에도 신규 입점(1000개사)을 추진해나간다. 공적개발원조(ODA) 활용 K소비재 발굴 협의체(KOTRA, 무역보험공사, 무역협회 등)를 구성해 K푸드 구호품 개발 등 잠재시장 진출도 모색한다. 아울러 수출기업의 유동성 확보를 위해 K소비재 기업 대상 무역보험을 확대하고, 수출 플랫폼 기업과 입점·협력 기업간 상생금융 신설을 통해 대출금리 우대와 보증한도 확대도 추진한다.


정부는 한류와 연계한 K소비재 프리미엄 마케팅을 강화한다. 한류 팬덤을 K소비재 팬덤으로 확장하기 위해 K팝 공연과 K소비재 체험을 결합한 '한류박람회'를 개최한다. K컬처와 연계한 '상설 전시·체험관'을 해외(UAE)와 국내(코엑스)에 조성해 해외 소비자의 접근성을 높인다. K트렌드 체험 확산을 위해 한류 중심지 '팝업스토어' 설치도 신규 지원할 계획이다.


국내외 전시회를 활용해 K소비재 바이어 발굴도 확대한다. 해외 5개 도시에 'K프리미엄 소비재전' 개최, 주요 소비재 전시회 '한국관' 참여 지원 등을 통해 소비재 기업 3000개사의 마케팅을 지원한다. 국내 수출 상담회를 위해 방한한 해외 바이어를 위해 수출상담회 내 'K소비재 쇼케이스' 운영, 한류 연계 체험 프로그램 제공 등 K소비재 홍보와 체험도 강화한다.


소비재 수출에 특화된 유통·물류 지원도 확대한다. 해외 소비자의 역직구 활성화를 위해, 홈페이지·앱, 해외 서비스센터 등을 갖춘 글로벌 온라인몰 구축을 지원할 계획이다. 자체 온라인몰 구축이 어려운 중소기업에는 역직구 대행 사이트와 연동해 해외 결제·배송 서비스를 지원하는 한편, '외국인 역직구 고객체험단'을 운영하여 역직구 서비스도 보완·개선해나갈 예정이다.


해외 주요지역 10곳엔 'K-소비재 물류데스크'를 신설해 물품 수거, 품질검사, 재포장·재출고 등 반품·교환 지원서비스를 제공하고, 소비재 유망 지역 중심으로 해외공동물류센터를 올해 302개에서 내년 322개로 확대하는 등 반품·유통기한 등 소비재 특성에 맞는 물류 인프라도 강화한다. 수출바우처 물류비 지원 한도도 3000만원에서 6000만원으로 늘린다.


정부는 해외인증과 비관세장벽 등 수출 애로도 끝까지 해소해 나갈 계획이다. 국가기술표준원 해외인증지원단 내 '소비재 인증 전담지원반'을 발족해 수출기업에 대한 1:1 밀착 지원을 강화하고, 주요국·신흥국 무역관 20개 내 '소비재 인증지원 데스크'를 설치해 현지 전문가와의 협업 등으로 해외 현지 대응도 강화한다.


수출바우처를 통한 해외인증 비용과 제품 라벨링 표기 지원을 확대하고, 'AI 기반 해외인증·기술규제 통합 정보시스템'을 구축해 챗봇 상담과 리포팅 서비스를 제공한다. 중동과 동남아 등 할랄 시장 진출 지원을 위해, 할랄 인증 등 온·오프라인 상담·컨설팅 서비스, 할랄 전문인력 양성 프로그램 신설, 할랄 전문무역상사 10개 신규 지정 등도 진행할 계획이다.


아울러 정부는 갈수록 확산하는 각국 비관세장벽에 적극적으로 대응하기 위해 '한국판 무역장벽(NTE) 보고서'를 발간하고, 이를 정부 간 협의 등을 통해 우리 기업의 수출 애로를 적극적으로 해소해나갈 계획이다. 또 수출기업 지재권 확보, 분쟁예방·대응을 위한 법무비용 지원을 확대하는 등 지재권 보호도 강화할 예정이다.


김정관 산업부 장관은 "글로벌 통상환경 변화로 수출 다변화 필요성이 커지는 상황에서, K컬처의 글로벌 확산은 우리 소비재 수출의 새로운 기회를 제공하고 있다"며 "2030년까지 K소비재 수출 700억달러 달성 기반 구축을 위해 오늘 발표한 대책을 속도감 있게 이행해나가는 한편, 향후에도 현장과의 긴밀한 소통을 통해 우리 기업들이 필요로 하는 지원방안들을 지속해서 발굴해 나가겠다"고 말했다.




세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
