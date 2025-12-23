새울원자력 노사, 집수리로 맞잡은 손… ‘사랑의 보금자리’ 현판 달다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

새울원자력본부가 노사 합동으로 주거 취약계층의 삶을 보듬었다.

한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 소유섭)는 23일 울산 울주군 취약계층을 대상으로 시행한 '사랑의 보금자리 환경개선 사업'의 현판식을 진행했다.

새울원자력, 노사 합동 사랑의 보금자리 환경개선사업 현판식. 새울원자력 제공

사랑의 보금자리 환경개선 사업은 새울원자력본부가 울산사회복지공동모금회 및 울산보조기기센터와 함께 울주군 관내 주거환경이 열악한 가구를 대상으로 맞춤형 주거환경 개선을 지원하는 사업이다.

특히 이날 소유섭 본부장과 김민영 본부 노조위원장이 도배·장판 교체, LED 교체, 화장실 개보수 등 주거환경이 개선된 집을 직접 둘러보고 현판식을 진행했다.





소유섭 새울원자력본부장은 "이번 사업이 어려운 이웃들에게 온기를 더하고 보다 편안한 보금자리를 마련하는 데 도움이 되기를 소망한다"라며 "앞으로도 지역사회의 취약계층이 소외되지 않도록 다양한 사회공헌활동을 이어가겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

