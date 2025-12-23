금융위, D-테스트베드 시상식 "대상은 피플캣"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융위원회와 한국핀테크지원센터는 23일 서울 마포 프론트원에서 '2025년 D-테스트베드 우수참여팀 시상식 및 현장 간담회'를 개최하고 올 한 해 D-테스트베드 사업에 참여해 우수한 성과를 거둔 6개 팀을 시상했다고 밝혔다.

D-테스트베드는 핀테크 스타트업·예비 창업자 등이 혁신적인 아이디어를 사업화하기 전에, 제공되는 데이터와 분석환경을 활용해 그 실현 가능성을 미리 검증해볼 수 있도록 지원하는 사업이다.

올해에는 상·하반기 총 40개 팀이 사업에 참여했다. 금일 행사에서는 2025년 사업 참여팀 중 우수팀으로 선발된 6개의 팀에게 금융위원장상 등을 수여했다.

대상(금융위원장상)은 '소상공인 특화 AI 기반 대안신용평가모형'을 개발한 피플캣이 수상했다. 피플캣은 신용정보원이 보유한 연체정보와 고객 행동, 상권 데이터 등 자체 보유데이터를 결합해 소상공인의 폐업예측 모형을 고도화해 높은 점수를 받았다.

최우수상(금융감독원장상, 핀테크지원센터이사장상)은 '그래프 기반 금융이력부족자 신용평가모형'을 개발한 핀핏과 '라이프로그 기반 대안신용평가모형'을 개발한 ㈜핀테크가 각각 수상했다.





이외에도 '비정형 데이터를 활용한 신용위험 조기탐지 모형(어드바이저로렌)', '개인화된 대출 수요 예측 모형(BA_IDEA)', '행동 패턴 데이터 기반 보이스피싱 탐지 AI 모델(성균관대 인공지능 핀테크 연구실)'을 개발한 3개 팀이 우수상을 받았다.





