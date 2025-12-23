김용태 전 노무현재단 시민학교장, 광주시교육감 출마 선언

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“멈춰 선 광주교육, 신뢰 회복, 사람 중심 교육 전환”

김용태 전 노무현재단 광주지역위원회 시민학교장이 23일 광주광역시교육청에서 기자회견을 열고 광주시교육감 출마를 공식 선언했다. 그는 "지금 광주교육은 멈춰 서 있다"며 "잃어버린 신뢰와 희망을 회복하고 사람을 키우는 교육, 모두를 위한 교육으로 광주교육의 대전환을 이루겠다"고 밝혔다.

김용태 전 노무현재단 광주지역위원회 시민학교장이 23일 광주광역시교육청에서 광주시교육감 출마를 선언하고 있다.

김용태 출마 예정자는 지난 30년간 교사와 교장, 전교조 광주지부장, 전 노무현재단 광주시민학교장으로 활동해 온 교육 현장 전문가다. 그는 "대학 시절 학생운동과 사회의 노동운동, 교사가 된 이후의 교육 운동까지 모든 경험의 결론은 '사람 사는 교육'이었다"고 말했다.

그는 현재 광주교육의 위기로 신뢰의 붕괴를 지목했다. 김 예정자는 "청렴도 하락과 불통 행정으로 광주교육이 큰 상처를 입었다"며 "실효성 있는 비리 근절 대책과 민주적 교육행정으로 청렴 광주교육의 명예를 되찾겠다"고 밝혔다.

교권과 학습권 회복도 핵심 과제로 제시했다. 그는 "무너진 교권을 바로 세우는 것이 학생의 배움권을 지키는 출발점"이라며 교육감 직속 찾아가는 교권보호팀 설치와 학교별 학생통합지원팀 운영을 통해 교사·학생·학부모 간 신뢰 회복을 추진하겠다고 했다. 인성교육 강화와 가짜뉴스 대응, 비판적 사고력 교육을 통해 품격 있는 학교 문화를 만들겠다는 구상도 내놓았다.





학생 맞춤형 교육과 AI 시대 대응 전략도 제시했다. 김 예정자는 "모든 학생의 꿈이 공교육 안에서 존중받아야 한다"며 일반고·직업계고 입시·취업 전문관 배치와 특수교육원 설립을 약속했다. 또 AI 스마트 교실과 학습지원실, 스마트 도서관 구축과 교육청 차원의 AI 학습 프로그램 지원을 통해 인간 중심의 디지털 교육을 강화하고, 지역사회와 함께하는 광주형 방과 후 교육·돌봄 체계를 만들겠다고 밝혔다.





