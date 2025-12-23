대웅제약, 당뇨 치료 진료지침 개정 후 전략 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내분비내과 전문의 66명 참여…토론 중심 학회형 토론장으로 확장

대웅제약은 내분비내과 의료진이 토론과 논의를 이어가는 학회형 프로그램 '4D 심포지엄'에서 올해 개정된 당뇨병 진료지침을 바탕으로 초기 치료 전략과 약제 선택 기준을 논의했다고 23일 밝혔다.

5회째를 맞은 '4D 심포지엄'은 전달식 강의 중심의 학술행사와 달리, 패널 토론과 질의응답을 중심으로 운영되는 것이 특징이다. 대학병원 교수진과 개원의가 함께 참여해 최신 근거와 현장 진료 경험을 함께 공유하고, 진료 현장에서 자주 부딪히는 문제를 더 현실적으로 논의할 수 있도록 구성됐다.

이번 행사는 대학병원 교수 및 개원의 등 내분비내과 전문의 66명이 참석한 가운데 지난달 22~23일 진행됐다.

이번 프로그램에서 의료진은 올해 개정된 당뇨병 진료지침을 실제 처방에 적용하는 방법을 논의했다. 진료지침은 의료진이 치료를 시작하고 약제를 선택할 때 참고하는 기준이다. 이번 개정에서는 혈당 수치뿐 아니라 심혈관질환·심부전·신장질환 등 주요 합병증 위험과 환자 상태를 함께 고려해 치료 우선순위를 정하는 방향이 강화됐다. 이에 따라 고위험군에서는 SGLT-2 억제제 또는 GLP-1 수용체 작용제를 우선 고려하는 방향과 함께, 일반 환자에게서는 메트포르민도 여전히 중요한 선택지로 함께 고려하는 방향이 논의됐다.

1일 차 첫 강연을 맡은 배재현 서울대 의대 교수는 진료지침 개정과 관련해 "메트포르민은 여전히 당뇨병 치료에서 중요한 약제이지만, 새로운 진료지침은 혈당 수치 중심의 접근에서 벗어나 고위험군에서는 SGLT-2 억제제 등 심혈관질환, 심부전 및 신장질환의 위험을 낮출 수 있는 약제를 우선 고려하는 방향으로 전환됐다"고 했다.

이어 최종한 건국대 의대 교수는 환자 중심 치료의 중요성을 강조하며 "혈당 수치만 보던 기존 방식에서 벗어나 동반질환, 체형, 생활습관 등 환자 특성을 함께 반영하는 접근이 현대 당뇨병 치료의 기본 구조"라고 말했다.

2일 차에는 연속혈당측정(CGM)을 활용한 최신 혈당 관리 전략이 소개됐다. 일반적으로 혈당 상태를 확인할 때는 당화혈색소(A1c, HbA1c) 등으로 대표되는 평균 지표를 활용한다. 다만 평균 수치만으로는 혈당이 하루 동안 어떻게 변하는지 흐름과 패턴을 충분히 파악하기 어렵다는 한계가 있다. 연속혈당측정은 센서를 통해 혈당 변화를 연속적으로 추적하는 기술로, 혈당 변동과 저혈당 위험을 보다 정밀하게 확인하고 관리에 활용할 수 있다는 점이 강조됐다. 아울러 향후 자동 인슐린 조절 시스템과의 연계 등 디지털 기반 통합 관리로 발전할 것이라는 전망도 제시됐다.

김상수 부산의대 교수는 "당화혈색소는 평균 혈당만 보여 혈당 변동이나 저혈당 위험을 충분히 반영하기 어렵다"며 "CGM은 혈당 흐름을 연속적으로 확인할 수 있어 더욱 입체적인 관리에 도움이 될 수 있다"고 했다.





박형철 대웅제약 ETC마케팅 본부장은 "4D 심포지엄은 진료지침 변화 등 의료 현장의 핵심 이슈를 의료진이 함께 해석하고 논의할 수 있도록 설계된 학회형 토론 플랫폼"이라며 "앞으로도 의료진이 변화하는 치료 환경을 실제 진료에 연결할 수 있도록 최신 지견 공유를 확대하고 학술 지원과 정보 공유를 지속해 나가겠다"고 말했다.





