강원관광재단, 1월 추천 여행지는 ‘태백·홍천’…설원과 빙판의 유혹

이종구기자

입력2025.12.23 08:18

2026강원 방문의 해, 새해 1월에 꼭 가야 할
'태백 눈축제 & 홍천 꽁꽁축제' 선정
설원과 빙판 위에서 펼쳐지는 진짜 겨울여행

강원특별자치도와 강원관광재단은 '2026 강원 방문의 해' 1월 추천 여행지로 태백시와 홍천군을 선정하여 대대적인 홍보마케팅을 추진한다고 23일 밝혔다. 1월에는 겨울 축제의 정수인 태백의 '태백산 눈축제'와 홍천의 '홍천강 꽁꽁축제'를 집중적으로 홍보할 예정이다.

2026 강원 방문의 해 1월 이달의추천여행지(태백산 눈축제). 강원관광재단 제공
태백의 추천 여행지인 '태백산 눈축제'는 1월 31일부터 2월 8일까지 태백산 국립공원 일원에서 개최될 예정이다. 눈 조각 경연대회, 태백산 눈꽃 등반대회 등 남녀노소 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠를 준비 중이니 축제 기간에 방문하여 강원의 겨울을 흠뻑 즐겨보기를 추천한다. 그 외 천(天), 지(地), 인(人)을 모티브로 구성된 '태백산 하늘전망대', 8개의 주제별 전시관으로 조성된 '태백 석탄박물관'을 방문해 대한민국 석탄산업을 경험해보기를 추천한다. 또한, 폐광지를 복구하여 조성된 '지지리골 자작나무숲'은 운탄고도 1330길의 하이라이트 구간으로 순백의 겨울 정취를 선사한다. 금강산도 식후경, 태백의 독특한 닭갈비 요리인 '물닭갈비'는 여행의 즐거움을 더한다.


홍천의 추천 여행지인 '홍천강 꽁꽁축제'는 1월 9일부터 25일까지 홍천강변 일원에서 개최될 예정이다. 인삼을 먹인 '인삼송어'를 낚는 특별한 체험으로 유명한 이 축제에서는 꽁꽁 언 홍천강 위에서 얼음낚시와 맨손 송어 잡기 등 활기 넘치는 겨울을 즐길 수 있다. 그 외 물과 흐름이라는 주제로 농촌 체험과 관광을 한 공간에서 즐길 수 있는 '수타사 농촌테마공원', 대한민국 최대 규모 알파카 테마 여행지인 '알파카월드' 등 주변 관광지를 함께 방문해 보기를 추천한다. 또한, 볼거리와 먹거리가 풍부한 '홍천전통시장'에서 '홍천메밀총떡', 올챙이국수, 감자떡 등 다양한 음식을 맛보기를 추천한다.

2026 강원 방문의 해 1월 이달의추천여행지(홍천강 꽁꽁축제). 강원관광재단 제공

태백시와 홍천군에서는 1월 추천 여행지 방문객을 위한 다양한 할인 혜택을 준비 중이다. 태백시에서는 1월 1일부터 2월 8일까지 '365세이프타운 해시태그 이벤트'를 진행 예정이다. 365세이프타운과 태백 명소 사진을 필수 해시태그와 업로드 시 9D-VR 무료체험 혜택을 제공할 예정이다. 홍천군에서는 홍천강 꽁꽁축제장 내 체험권 구입시 홍천사랑상품권 5천원을 제공 예정이다. 또한, 1월 한 달간 알파카월드에서 디지털관광주민증 제시 시 입장료 30% 할인 이벤트를 진행할 예정이다. 할인 조건, 대상 등 자세한 내용은 강원 방문의 해 누리집(visitgw2526.kr)에서 확인 가능하며 강원관광재단 인스타그램을 통해서도 1월 추천 여행지와 강원 관광의 다채로운 매력을 만나볼 수 있다.


강원관광재단 최성현 대표이사는 "새해를 맞이하는 1월, 눈과 얼음이 선사하는 강원만의 특별한 겨울 축제를 통해 잊지 못할 추억을 만드시길 바란다"고 전했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

