주요 신평사 “고려아연 미국 제련소, 전략적 위상 강화 계기”

주요 신용평가사들이 고려아연의 미국 제련소 건설 프로젝트에 대해 글로벌 공급망 변화에 대응한 전략적 투자로 평가하며 중장기 사업 경쟁력과 위상 제고에 기여할 것으로 진단했다. 재무 부담은 제한적인 수준에서 관리 가능하며 미국 정부정책과 연계된 세제 혜택 등을 바탕으로 우수한 현금창출력이 기대된다는 분석도 내놨다.

한국기업평가는 22일 보고서를 통해 "사업 측면에서 글로벌 공급망 리스크가 확대되고 미국 내 비철금속 및 전략광물 수요가 증가하는 상황에서 북미 시장 생산 기반 확대로 경쟁력을 강화하고, 중장기 성장 동력 확보가 가능할 것"이라며 "미국 정부 및 전략적 투자자와의 협력을 통해 고려아연의 공급망 내 중요성이 제고됐으며, 방산 등 국가 핵심 산업으로의 진출을 통해 전략적 위상도 강화될 것"이라고 긍정적으로 평가했다.

재무 측면에서도 "연결 실체 내로 대규모 유상증자 대금이 유입되면서 단기에 재무지표 개선 효과가 나타날 전망이다"이라고 예상했다. 다만 중장기적으로 사업 진행 과정에서 순차적으로 자금이 집행되면서 재무 부담이 지속될 가능성도 있다"고 거론했다.

앞서 나이스신용평가는 17일 보고서를 발간하고 "향후 인공지능(AI), 전기차, 배터리 등 시장 확대에 따라 미국 내에서 핵심광물 수요가 확대되는 추세를 보일 것"이라며 "미국 제련소 투자를 통해 회사의 미국 시장 진출 확대 및 외형 확대가 가능할 전망"이라고 분석한 바 있다.

나신평은 제련소 부지와 포트폴리오 활용을 통해 리스크도 헤지(Hedge)할 수 있을 것으로 내다봤다. 나신평은 "고려아연은 제련소 투자 과정에서 낮은 전력비와 우수한 물류 인프라를 갖춘 니어스타(Nyrstar) USA 제련소 부지를 인수해 투자비를 절감하고 제련 잔여 부산물 재자원화를 통해 추가적 부가가치를 창출할 예정"이라며 "온산제련소와 동일한 포트폴리오를 적용해 통합 생산 프로세스를 구축하고 운영리스크를 감소할 수 있을 것으로 보인다"고 평했다.





같은 날 한국신용평가는 "미국 안보 공급망 편입이 중장기 사업경쟁력 및 수익성 제고에 기여할 것으로 예상되는 점은 긍정적"이라며 "전략광물 생산 역량이 사업경쟁력에 미치는 영향이 커진 가운데 제련소 건설을 통한 희소금속 생산량 증대는 고려아연의 수익성 제고에 기여할 전망"이라고 밝혔다. 그러면서 고려아연의 3분기 별도 기준 전사 매출총이익 2928억원의 약 36%를 희소금속이 차지하는 등 이익기여도가 상당한 점을 언급했다.





