"엔비디아, 내년 2월 H200 中수출 시작…美민주, 내용 공개 요구"

엔비디아가 내년 2월 중순 설 연휴 전에 인공지능(AI) 칩 'H200'의 대(對)중국 수출을 시작할 계획이라고 로이터 통신이 22일(현지시간) 세 명의 소식통을 인용해 보도했다.

엔비디아는 기존 재고로 초기 주문을 처리할 계획이며, 출하량은 총 5000~1만개의 칩 모듈(H200 칩 약 4만~8만개)로 예상된다.

엔비디아는 중국 고객사들에 칩 신규 생산 능력 확충 계획을 알렸으며, 해당 설비를 통한 신규 주문은 내년 2분기부터 받기 시작할 예정이라고 소식통은 전했다.

다만 중국 당국이 아직 H200 구매를 승인하지 않았으며, 정부 결정에 따라 일정이 변경될 수 있어 상당한 불확실성이 있다고 소식통들은 덧붙였다.

앞서 지난 8일 도널드 트럼프 미국 대통령은 25%의 수수료를 부과하는 조건으로 H200 칩의 중국 수출을 허용한다고 밝혔다. 이번 수출이 이뤄지면 중국으로 들어가는 첫 H200 칩이 될 전망이다. 이는 국가 안보 문제를 이유로 첨단 AI 칩의 중국 수출을 금지했던 전임 조 바이든 행정부 정책에서 크게 달라졌다.

엔비디아의 '호퍼' 라인에 속하는 H200은 이 회사의 최신 '블랙웰' 라인보다는 뒤처지지만, 여전히 AI 분야에서 널리 사용되는 고성능 칩이다. 엔비디아가 중국 시장용으로 미국 규제에 맞춰 설계한 H20 대비 약 6배 강력한 성능이라고 로이터는 설명했다.

한편 미국 민주당 소속 엘리자베스 워런 상원의원(매사추세츠)과 그레고리 믹스 하원의원(뉴욕)은 이날 미 상무부에 보낸 서한에서 H200 칩의 중국 수출과 관련해 진행 중인 심사 세부 내용과 승인 여부 공개를 요구했다. 또 이들은 수출이 승인된 칩의 군사적 활용 가능성에 대한 평가와 칩 수출 결정에 대해 동맹국과 협력 국가들이 어떻게 반응하는지를 포함해 설명해 달라고 상무부에 촉구했다.

앞서 워런 상원의원은 젠슨 황 엔비디아 CEO가 의회에 출석해 증언할 것을 촉구했으며, 트럼프 대통령이 H200 중국 수출을 허용한 결정에 대해 "중국의 기술적·군사적 지배력 추구에 가속 페달을 밟아 주고, 미국의 경제·국가 안보를 약화할 위험이 있다"고 비판한 바 있다.





상무부와 엔비디아는 로이터의 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

