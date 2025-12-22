천상영號 첫 조직개편…신한라이프, '질적 성장'에 방점

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"질적 성장·고객 신뢰 최우선 목표"

신한라이프는 22일 천상영 신임 대표이사 체제 출범 이후 첫 조직개편과 경영진 인사를 단행했다. 이번 조직 개편은 조직 운영 효율화와 실행력 강화, 내부통제 고도화가 핵심이다. 인사 시행일은 내년 1월 1일부터다.

신한라이프는 기존 11그룹 16본부 79부서 체계에서 11그룹 12본부 83부서로 조직을 재편했다. FC사업그룹은 FC상품팀을 신설해 영업채널 경쟁력과 관리 체계 고도화에 나섰다. DB사업그룹은 하이브리드사업팀과 제휴사업팀을 DB사업팀으로 통합해 사업 연계성을 강화했다.

B2B사업그룹에는 GA상품팀을 신설하고, BA영업파트는 BA사업팀으로 격상해 방카슈랑스 신영업모델 구축과 영업 경쟁력 강화를 이끈다. 상품그룹 산하 효율관리팀은 재무그룹으로 편제해 영업효율 관리 기능을 강화하고, 리스크관리그룹 내 보험리스트관리팀을 신설해 보험상품 리스크 관리 체계를 고도화한다.

DX그룹은 AX·디지털본부를 새로 만들어 인공지능(AI) 등을 활용한 디지털 혁신을 강화한다. 자산운용그룹은 투자평가파트를 투자평가팀으로 격상하고, 기존 전략기획그룹 소속 IX팀을 자산운용그룹으로 편입해 투자 성과 제고에 나선다.

마케팅그룹과 인사본부는 경영지원그룹으로 통합·운영된다. 전략기획그룹은 커뮤니케이션본부를 신설했다.

CEO 직속 조직도 강화한다. 소비자지원파트는 소비자지원팀으로 승격되고 개인정보 유출, 해킹 등 사이버보안 위험 대응 체계 고도화를 위해 디지털보안팀을 신설했다.





신한라이프 관계자는 "이번 조직개편과 임부서장 인사는 견고한 질적 성장과 고객 신뢰를 최우선 목표로 했다"며 "새로운 리더십을 통해 내부 혁신을 완수하고 보다 탄탄한 보험사로 거듭나기 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.





