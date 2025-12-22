진안군, 전북도 주관 토지정보업무 종합평가 '최우수'

지적측량기준점 일제정비 등 호평
진안군이 전북도가 주관하는 '2025년도 토지정보업무 종합평가'에서 군부 최우수기관 선정과 포상금 300만원을 받는 쾌거를 이뤘다.
22일 군에 따르면 이번 수상은 도내 14개 시·군을 대상으로 토지관리·지적정보·지적재조사·공간정보 업무의 추진 실적 및 우수 사례 등을 종합적으로 평가한 결과다.
군은 ▲신속한 지적 민원 처리 ▲지적측량기준점 일제 정비를 통한 지적측량 공신력 제고와 시책사업으로 추진하고 있는 ▲공공용 사유지분할 측량비 지원 등을 통해 군민의 재산권 보호와 경계분쟁 해소 및 경제적 부담을 줄인 점 등이 호평받았다.
또 ▲공정하고 합리적인 지가관리 ▲군민 편익의 지적 재조사 사업 추진 ▲편리한 도로명주소의 활용도 향상을 위한 지속적인 홍보 및 시설물 관리 등 주민 편의를 위한 다양한 서비스 개선 노력에서 높은 평가를 받았다.
군 관계자는 "이번 선정은 군민 중심의 행정 서비스를 실현하기 위한 지속적인 노력의 결실이다"며 "앞으로도 지적 및 토지정보 업무의 효율성과 투명성을 더욱 강화해 군민들에게 더 나은 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
