우리은행, 개인신용대출 금리 7% 상한제 도입

오규민기자

입력2025.12.22 10:49

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"생산적·포용금융 일환"
우리금융, 포용금융 강화 방안 추가 마련
긴급생활비대출 상품 출시 등

우리은행이 개인신용대출 금리를 연 7% 이하로 제한하는 대출금리 상한제를 시행한다고 밝혔다. 청년·장애인 등 금융약자에게는 최대 1000만원의 긴급생활비대출을 연 7% 이하 금리로 지원한다.


우리금융은 지난 9월 말 발표한 미래동반성장프로젝트 추가방안을 22일 발표했다. 우선 우리은행은 신용등급에 상관없이 모든 개인신용대출 금리를 최고 연 7% 이하로 제한한다. 내년 1월2일부터 신용대출 1년 이상 거래 고객의 기간연장(재약정) 시점에 맞춰 연 7% 상한제를 적용한다. 내년 1분기부터는 대상을 더욱 확대해 우리은행 예·적금, 신용카드, 청약저축 등을 1년 이상 거래한 고객이 신용대출을 신규 신청하는 경우에도 최고금리 연 7% 상한을 적용한다.


우리은행은 금융소외계층에게 최대 1000만원까지 긴급생활비대출도 지원한다. 청년, 주부, 임시직, 장애인 등 우리은행을 1년 이상 거래한 고객이 해당하며, 이 역시 대출금리는 연 7% 이하로 제한된다. 월별 상환금액을 자유롭게 지정할 수 있는' 불균등 분할상환대출' 방식을 적용한다. 내년 1분기부터 총 1000억원의 규모로 시작하되 금융소외계층의 수요에 따라 지원규모를 탄력적으로 운영해 나갈 방침이다. 통신요금·소액결제·자동이체 등 비금융데이터를 활용한 대안신용평가모형을 적용한다.


우리은행은 정부의 새도약기금(배드뱅크)과 발맞춰 1000만원 이하 대출 중 연체 기간 6년이 경과한 개인 및 개인사업자에 대해서는 추심 활동을 전면 중단하고 연체 이후 발생한 모든 미수이자를 면제하기로 했다. 우리금융저축은행도 자사의 신용등급 하위 30% 및 다중채무 고객을 대상으로 연체이자 감면 혜택을 제공할 계획이다. 연체자 재기 지원 제도는 관련 전산구축을 통해 내년 1분기 중으로 시행시기를 앞당길 계획이다.


우리금융저축은행, 우리금융캐피탈, 우리카드 등 우리금융 계열사에서 고금리 대출을 받아 성실상환 중인 고객은 상대적으로 금리가 낮은 우리은행 대출로 갈아타기가 가능해진다. '갈아타기 대출'은 최대 2000만원까지 지원하며, 금리 역시 최고 연 7%로 제한된다.


우리금융은 포용금융 접근성도 강화하기로 했다. 그룹 통합 애플리케이션(앱) '우리WON뱅킹' 내에 포용금융 플랫폼 '36.5°'를 내년 2분기 안에 구축하기로 했다. 내년 1분기부터 우리은행 고객센터 및 그룹 각 계열사 영업점·고객센터 등에 '포용금융 전용 상담채널'을 신설하고 채무조정부터 맞춤형 상품 안내까지 원스톱 서비스를 제공하는 전담팀을 운영할 계획이다.


우리은행, 개인신용대출 금리 7% 상한제 도입 우리금융그룹 포용금융 플랫폼 '36.5°' 예시. 우리금융지주
"5년간 7조원 규모 포용금융 계획 차질 없이 이행 중"

한편 우리금융이 지난 9월 말 발표한 '미래동반성장프로젝트'에 따라 은행 3조5000억원, 저축은행 3조원 등 5년간 총 7조원 규모의 포용금융 계획은 차질 없이 이행되는 중이라고 밝혔다. 우리은행의 새희망홀씨대출은 11월 말 현재 시중은행 중 최대인 6778억원으로 금융감독원으로부터 '서민금융 지원 우수기관 상'을 수상했다.


정부 연계사업도 꾸준히 확대해오고 있다. 먼저 우리은행은 지난달 14일 신용회복위원회 성실상환자 특례대출인 '새도약론'재원으로 총 1000억원의 지원협약을 체결했다. 이달에는 '새도약기금 신용회복지원' 협약에 따른 배드뱅크 재원으로 496억원, 내년부터 2027년까지는 햇살론119 등 상생대출 4000억원 공급을 위한 보증재원으로 480억원 등 총 976억원을 출연하기로 했다. 소상공인 현장 밀착형 대면 지원을 위해 현장에서 창업·운영 컨설팅을 무료로 지원하는 '소상공인종합지원센터'는 올해 5개 센터를 추가로 개소해 총 11개 센터를 운영 중이며, 내년 1월 남대문시장에 추가 개소할 예정이다.


소상공인과 서민의 자산형성을 지원하기 위한 정책도 활발하게 펼치는 중이다. 우리금융저축은행은 지난 10월 사회적 배려자를 위해 최고 연 6.5%의 이자를 지급하는 '우리 다같이 정기적금'과 충청지역 소상공인을 위한 '우리 힘내요 정기적금'을 출시했다. 우리은행 또한 내년 2분기 중 소상공인 전용 상품인 '우리 사장님 성장적금'에 최고 연 5%의 금리를 지급할 예정이다.


우리금융은 금융취약계층의 금융비용 경감을 위해서도 적극 나서고 있다. 우리은행은 지난달 21일 새희망홀씨대출 신규 고객 중 신용등급이 7등급(외부 CB등급 기준) 이하인 전체 고객에게 금리를 0.3%포인트 인하했다. 성실하게 상환 중인 고객에 대해서는 은행 내부등급에 따라 최대 3.0%포인트까지 추가 금리 감면을 적용했다. 약 13만명의 저신용자 및 성실상환 고객이 금리 감면의 혜택을 받을 것으로 전망된다고 우리금융은 설명했다.


우리은행 관계자는 "발표한 계획들을 속도감있게 실행해 저신용자 및 금융취약계층이 하루라도 빨리 금융지원 효과를 체감할 수 있게 하겠다"며 "우리금융의 지속가능성장을 위한 미래이자 국민경제와 동반한다는 의미의 '미래동반성장프로젝트'에 모든 임직원이 진정성 있게 나서고 있다"고 말했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

