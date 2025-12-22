롯데건설, 서울 강북구 미아4의1구역 주택재건축정비사업 수주

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1015가구 역세권 대단지

롯데건설이 최근 서울 강북구 미아4의1구역 주택재건축정비사업을 수주했다고 22일 밝혔다.

미아4의1구역 주택재건축정비사업은 서울 강북구 미아동 일원을 재건축해 지하 3층~지상 24층, 아파트 16개 동, 총 1015가구 및 부대 복리시설을 새롭게 조성하는 사업이다. 총공사비는 4147억원이다.

해당 구역은 북측으로 약 66만㎡ 규모의 북서울꿈의숲과 맞닿아 있으며, 남측으로는 오동근린공원과 가까워 쾌적한 자연환경을 누릴 수 있다. 교통 환경 또한 우수해 반경 1㎞ 내에는 지하철 4호선 미아사거리역이 있으며, 2027년 개통 예정인 동북선 창문여고역(가칭)이 인근에 있어 개통 시 교통 여건이 더욱 개선될 전망이다. 내부순환로와 북부간선도로 접근이 용이해 서울 전역은 물론 수도권 어디든 편리하게 이동이 가능하며 롯데백화점 미아점도 가깝다.

서울 강북구 미아4의1구역 주택재건축정비사업 투시도. 롯데건설

롯데건설은 강북구를 대표하는 주거단지를 조성하기 위해 커튼월룩, 시그니처 게이트 등 차별화된 외관 설계를 제안했다. 공간 활용과 주거 편의성 및 상품성 향상을 위한 설계 혁신안인 '+IDEA'도 제시했다.

미아4의1구역 주택재건축정비사업은 2021년 서울시 신속통합기획 후보지로 선정됐으며, 2024년 정비계획 변경 고시를 통해 용도지역 상향 및 공공기여 조정으로 사업성이 개선됐다. 향후 통합심의와 사업시행인가 등 인허가 절차가 진행될 예정이다.

롯데건설 관계자는 "미아4의1구역 주택재건축정비사업에 롯데건설이 그동안 쌓아온 시공 노하우를 담았다"며 "강북구의 랜드마크 단지를 완성해 혁신적 주거 가치를 선사하겠다"고 말했다.





한편 롯데건설은 이번 수주로 올해 도시정비사업에서 3조3668억원의 수주액을 기록하게 됐다. 올해 1월 서울 용산구 신용산역북측 제1구역을 시작으로 서울 노원구 상계5구역, 부산 연제구 연산5구역, 수원 권선구 구운1구역, 부산 부산진구 가야4구역, 서울 송파구 가락1차현대아파트 등 전국 주요 재개발·재건축 사업을 잇따라 수주했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

