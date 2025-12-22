트럼프 이민 단속, 내년엔 더 독해진다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정치적 반발에도 사업장 단속 강화 계획

도널드 트럼프 미국 행정부가 내년 중간선거를 앞두고 반발이 거세지는 상황에서도 더욱 강력한 이민 단속을 실시할 준비를 하고 있다고 21일(현지시간) 로이터 통신이 보도했다.

트럼프 대통령은 올해 주요 도시에 요원을 투입해 대대적인 불법 이민 단속을 실시한 바 있다. 그러나 불법 이민자 고용 의혹이 있더라도 경제적 중요성이 높은 농장과 공장 등은 대개 단속 대상에서 빠졌다.

지난 11월 시민들이 미국 노스캐롤라이나주에서 불법 이민 단속 확대에 반대하는 시위를 벌이고 있다. 로이터연합뉴스

내년 이민 단속은 더욱 거세질 전망이다. 특히 사업장 단속도 강화될 것으로 로이터는 전망했다.

지난 7월 미 의회를 통과한 대규모 예산안에 따르면 이민세관단속국(ICE)과 국경순찰대는 2029년까지 1700억달러(약 251조원)의 추가 자금을 지원받게 된다. 기존 연간 예산이 약 190억달러에 불과했던 것과 비교하면 막대한 증액이다. 트럼프 행정부 관계자들은 요원 수천 명을 추가로 채용하고, 새로운 구금 시설을 개설하며, 지역 교도소에 더 많은 이민자를 수감하고, 외부 기업과 협력해 불법 이민자를 추적할 계획이라고 밝혔다.

내년 선거를 앞두고 정치적 반발이 커지고 있음에도 트럼프 행정부는 불법 이민자 추방에 드라이브를 걸고 있다. 로이터는 트럼프 대통령의 이민 정책에 대한 지지율이 지난 3월 50%에 달했는데, 주요 도시에서 단속을 시작하면서 12월 중순 41%까지 하락했다며 하락 폭이 상당하다고 밝혔다.

톰 호먼 미 백악관 국경 차르는 로이터에 새 예산으로 ICE가 더 많은 요원을 채용하고 수용 능력을 확대하면서 체포 건수가 급격하게 늘어날 것이라고 말했다. 그는 "내년에는 수치가 폭증하는 것을 보게 될 것"이라며 "이러한 계획에는 사업장 단속 강화도 분명히 포함된다"고 밝혔다.

로이터는 트럼프 행정부가 내년에 사업장 단속에 초점을 맞출 계획인 만큼 불법 이민자 체포 건수가 더 늘어날 수 있으며, 이는 미 경제와 공화당 성향 기업주들에게 영향을 미칠 수 있다고 내다봤다. 이민자 체포는 인건비 상승으로 이어질 수 있으며, 내년 선거에서 주요 쟁점이 될 트럼프 행정부의 물가 억제 정책에 걸림돌이 된다.





트럼프 행정부의 단속이 사업장으로 확대되면 고용주들의 반발이 상당할 것으로 보인다. 중도좌파 단체 서드웨이의 사라 피어스 사회정책 디렉터는 미국 기업들이 지난 1년간 트럼프 행정부의 이민 단속에 공개적으로 반발하는 데 소극적이었으나, 단속 초점이 고용주로 옮겨질 경우 목소리를 낼 가능성이 있다고 전망했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

