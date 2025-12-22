원주시, 군 유휴부지 활용해 공영주차장 2곳 조성

장기간 방치된 부지
시민 편의 시설로 탈바꿈
강원도 원주시는 장기간 방치된 군 유휴부지를 활용해 공영주차장 2곳을 새롭게 조성하고 22일부터 무료로 개방한다.
이번 사업은 원주시민의 주차 편의를 높이기 위해 국방시설본부 강원시설단과 육군 제1군수지원사령부와의 협의를 거쳐 추진됐다.
시는 612수송외대 부지(태장동 760번지) 2915㎡에 117면, 옛 국군병원 부지(가현동 69-11번지) 1862㎡에 54면을 조성해 총 171면의 공영 주차 공간을 확보했다. 총사업비는 2억2000만원이 투입됐다.
옛 국군병원은 2005년, 612수송외대는 2020년부터 각각 폐쇄돼, 도심 속 흉물로 장기간 방치돼 왔다. 이번 주차장 조성이 차량 이용자의 편의를 높이는 것은 물론, 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대된다.
원강수 원주시장은 "이번 주차장 조성은 원주시와 군부대가 협력해 시민 편의를 높인 좋은 사례"라며 "앞으로도 살기 좋은 원주시를 만들기 위해 끊임없이 노력하겠다"고 말했다.
원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
