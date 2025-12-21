버려진 건물서 꿈이 자란다…포항 구도심에 뜬 청년 플랫폼 1호 ‘popen’ 개소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방치된 구도심 빈 건축물… 철거 대신 활용 방식으로 정비



‘사람이 머무는 도심 환경’ 청년 창업·도심 활성화 일거양득

도시의 그림자였던 빈 건축물이 이제는 청년들의 무대가 됐다.

포항시는 지난 19일 북구 상원동 중앙상가 실개천 거리에서 빈 건축물을 리모델링해 조성한 청년창업거점 'popen(pohang open space)' 개소식을 개최했다.

포항시는 19일 북구 상원동 중앙상가 실개천 거리에서 청년창업거점 ‘popen(pohang open space)’ 개소식을 개최했다. 포항시 제공

청년창업거점 'popen'은 포항시 빈건축물 정비사업 제1호 사업으로, 장기간 방치돼 있던 구도심 빈건축물을 철거가 아닌 활용 방식으로 정비해 도시 미관 개선과 함께 청년 창업 지원 공간으로 조성한 사례다.

시민과 지역대학, 지자체가 협력해 조성한 이 공간은 청년들에게는 창업과 도전을 위한 실질적인 활동공간을 제공하고, 침체한 구도심에는 사람들이 다시 모이고 활력을 되찾는 계기를 마련했다는 점에서 그 의미를 더한다.

특히 이 공간은 포스텍과 연계해 운영되며, 포스텍 애플 아카데미 수료생을 비롯한 지역 청년 창업가들이 창업 활동을 이어갈 수 있도록 다양한 지원 프로그램이 추진될 예정이다.

시는 이번 제1호 사업을 시작으로 도심 곳곳에 방치된 빈건축물을 활용한 정비사업을 단계적으로 확대하고, 청년창업 공간을 중심으로 문화·창작 지원 공간과 신산업 교육 공간 등이 어우러진 '사람이 머무는 도심 환경'으로 전환해 나간다는 계획이다.

아울러 천원주택 등 청년 주거정책과 연계해, 청년들이 주거와 일자리를 함께 해결하며 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원을 이어갈 방침이다.





이강덕 시장은 "이번 청년창업거점 개소는 시민과 지역대학, 지자체가 힘을 모아 청년에게는 도전의 무대를, 도심에는 사람의 온기를 되돌려놓은 사례"라며 "앞으로도 도시 곳곳의 빈 건축물이 창업·문화·교육이 어우러진 사람이 머무는 공간으로 변화하고, 천원주택 등 청년 주거정책과 연계돼 젊은 세대의 지역 정착으로 이어지길 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

