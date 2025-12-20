'페이커' 만난 김민석 국무총리 "우리 사회에 긍정 역할해주길"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

18일 총리공관서 대담

김민석 국무총리가 리그 오브 레전드(LoL) 프로게이머 '페이커' 이상혁과 만나 K게임 산업의 발전 방향을 주제로 의견을 나눴다.

김민석 국무총리(왼쪽)가 지난 18일 서울 국무총리 공관에서 프로게이머 '페이커' 이상혁 선수와 만나 인터뷰 시작 전 기념사진을 찍고 있다. 총리실 제공 연합뉴스

총리실은 20일 보도자료를 통해 김 총리가 지난 18일 오전 서울 삼청동 총리공관에서 '제7차 토론나라' 행사를 열고, e스포츠를 대표하는 인물인 페이커를 초청해 대담을 진행했다고 전했다. 이날 행사는 김 총리의 질문에 페이커가 답하는 인터뷰 형식으로 이뤄졌다.

이 자리에서 김 총리는 "문화 강국을 향한 대한민국의 여정에서 K푸드와 K드라마에 이어 K게임 역시 중요한 축"이라며 "이미 세계가 그 가치를 인정하고 있다"고 강조했다.

김 총리의 질문에 페이커는 LoL 월드 챔피언십 6차례 우승과 사상 첫 3연패 달성에 대해 "현실 같지 않을 만큼 뜻깊은 순간이었고, 큰 영광으로 생각한다"고 소감을 밝혔다.

게임 산업과 e스포츠 정책과 관련해서는 "데뷔 초만 해도 제도와 사회적 인식이 충분하지 않았지만, 지금은 눈에 띄게 개선됐다"며 "게임 산업이 국가 핵심 산업으로 자리매김하고 있다"고 평가했다.

그러나 그는 "e스포츠 경쟁력은 세계 최고 수준이지만, 산업 전체로 보면 한국 게임이 선두라고 보기는 어렵다"며 "창의성과 영감을 주기보다는 단기 수익을 노린 양산형 게임이 늘고 있는 점은 아쉽다"고 짚었다.

이어 "게임이 단순한 오락을 넘어 영화와 같은 콘텐츠처럼 사람들에게 긍정적인 영향과 동기를 줄 수 있는 매체로 발전하길 기대한다"고 말했다.

프로게이머를 꿈꾸는 자녀를 둔 부모에게 해줄 조언을 묻는 말에는 "나 역시 데뷔 전 소득 문제와 학업 중단을 두고 많은 고민을 했다"며 "부모가 걱정하는 마음은 충분히 이해된다"고 답했다.

또 "현실적으로 성공 가능성이 높지 않은 만큼 타협이 필요한 부분도 있다"며 "부모 입장이라면 쉽게 허락하지 못했을 것"이라고 덧붙였다.

평소 독서 애호가로 알려진 페이커는 이날 자신에게 인상 깊었던 책으로 '내가 틀릴 수도 있습니다'를 소개했다.

김 총리는 마무리 발언에서 "초심의 열정을 잃지 말고 가족과 팬들의 응원 속에 계속 도전해 달라"며 "국가와 사회에 긍정적인 역할을 해주길 바란다"고 말했다.





이번 대담 영상은 온라인을 통해 공개됐으며, 오는 24일 KTV에서도 방영될 예정이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

