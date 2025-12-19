‘밥심 행정’ 통했다… 울진군, 경북도 식량시책 평가 2년 연속 ‘최우수상’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

쌀 수급 안정·재해 대응 성과 인정… 최고 등급 달성

작황은 자연이 짓지만, 성적표는 행정이 만든다.

경북 울진군은 경북도 식량시책 평가에서 2년 연속 최우수 기관으로 선정되는 쾌거를 이뤘다.

울진군, 경북도 식량시책 평가 ‘2년 연속 최우수상’ 수상. 울진군 제공

AD

울진군은 지난 12월 18일 실시된 '2025년도 경북도 식량시책 평가'에서 모든 평가 항목에서 고른 성과를 거두며 2024년에 이어 2025년에도 최고 등급인 최우수상을 받았다.

경북도 식량시책 평가는 ▲쌀 적정 생산 ▲식량산업 육성 ▲국비 확보 노력 ▲특수시책 ▲사업비 불용 규모 등 총 5개 분야를 종합적으로 평가하는 경북도 내 지자체의 농정 역량을 가늠하는 대표적인 지표다.

울진군은 각 항목에서 정책의 실효성과 지속 가능성을 동시에 인정받았다.

▲선제적인 쌀 수급 안정과 농업 기반 강화

울진군은 쌀 소비 감소 문제에 대응하기 위해 선제적으로 벼 재배면적 감축과 전략작물 육성에 선제적으로 나섰다. 벼 재배면적 조정제 추진을 통해 전략작물 직불제와 논 타 작물 재배지원 사업에 총 8억 9000만원을 지원했으며 소규모 벼 재배농가 모 지원사업에 군비 2억 5000만원을 투입(총 12만 7000상자 지원)하는 등 군비를 적극 투입해 농가 부담을 경감시켰다.

또 13년 만에 재추진한 우량농지 조성 객토 지원 사업에 군비 8억원을 투입해 100㏊에 달하는 농지에 대한 토양 개량을 완료하며 고품질 농산물 생산 기반을 다졌다. 볏짚 환원 사업을 전년(378㏊) 대비 185% 증가한 700㏊로 확대(군비 3억 5000만원 지원)해 토양 개량과 친환경 농업 활성화에도 기여했다.

▲이상기후·재해 속, 농가 경영 안정'선제 지원'

특히 2025년 수확기에 발생한 사상 유례없는 지속적인 호우로 인해 벼 수발아, 콩 습해 등 농업 재해가 발생하자 피해 농가의 소득 보전과 경영 안정을 위한 선제적인 지원책을 펼쳐 높은 평가를 받았다.

또 논 작물(벼·논콩) 경작지를 대상으로 벼 건조비 ㏊당 40만원, 콩 정선비 ㏊당 30만원을 지원해 품질 저하에 따른 농가 소득 감소를 최소화했다. 공공비축미곡 배정 물량 6만 5000가마를 전량 수매하고, 재해 피해를 본 벼 2300여 가마에 대해서도 농가 신청 물량을 전량 매입해 농업인의 경영 부담을 덜었다.

울진군 관계자는 "이번 2년 연속 최우수상 수상은 기후 변화와 쌀 수급 불안정 속에서도 울진군과 지역 농업인들이 자율적인 쌀 재배 면적감축과 재해 극복에 혼연일체로 협력한 결과"라며 "앞으로도 울진군은 농업인의 소득 증대와 지속 가능한 농업 기반 구축을 최우선 목표로 삼아, 농업 대전환 시대를 선도하는 역동적인 농정 지원을 지속해 나가겠다"라고 말했다.





AD

이번 성과는 울진군의 선제적인 식량시책과 재해 대응 노력이 결합한 결과로, 앞으로도 울진 농업의 경쟁력 강화와 지속 가능한 발전에 크게 기여할 것으로 기대된다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>