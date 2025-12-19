구리시, 한강수계관리기금 평가 ‘3년 연속 1위’…최우수 기관 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 구리시(시장 백경현)는 2025년 환경부 산하 한강유역환경청이 주관하는 한강수계관리기금 성과 평가 상수원 관리 지역 관리 부문에서 '최우수' 기관으로 선정되었다고 19일 밝혔다.

이번 평가는 한강수계관리위원회가 2024회계연도 한강수계관리기금 사업 중 7개 분야, 35개 관리청을 대상으로 사업관리의 적절성, 목표 달성도, 성과의 우수성 등을 종합적으로 평가했다.

평가 결과, 구리시는 상수원 관리 지역 관리 사업 부문에서 1위를 차지하며 최우수 기관으로 선정돼 포상금 500만 원을 수여하게 됐다.

특히 구리시는 상수원 관리 지역 관리 사업(한강 수계 하천변 쓰레기 수거 사업) 분야에서 3년 연속 1위를 달성하는 성과를 거두며, 하천변 경관 개선과 수질 보호는 물론 지역 주민에게 쾌적한 환경을 제공한 점에서 높은 평가를 받았다.

구리시 관계자는 "상수원 관리 지역 관리 부문에서 3년 연속 최우수 평가를 받은 것은 시민과 함께 꾸준히 노력해 온 결과이자, 지속 가능한 수질 개선과 환경 보호에 대한 구리시의 확고한 의지를 보여주는 성과"라며 "앞으로도 한강수계관리기금을 효율적으로 활용해 수질 개선은 물론 시민 삶의 질을 높이는 다양한 환경사업을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





이어 "과거의 성과에 안주하지 않고, 더 혁신적인 방식으로 한강 수계 관리 사업을 선도해 나가겠다"라며 "시민 여러분과 함께 더욱 깨끗하고 안전한 환경을 만들어 가는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

