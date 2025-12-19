골드앤에스 "시원스쿨랩, 공식 출제기관 ETS 토플과 공식 파트너십 체결"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

왼쪽부터 예희경 ETS 대표와 우측 양홍걸 시원스쿨 대표이사. 골드앤에스 제공

AD

골드앤에스의 프리미엄 시험영어 인강 브랜드 '시원스쿨랩(LAB)'이 토플 공식 출제기관 ETS 토플과 전략적 파트너십을 체결했다고 19일 밝혔다.

시원스쿨랩은 6년 연속 히트브랜드 대상 1위를 수상한 골드앤에스의 시험영어 전문 브랜드다. 이번 협약으로 시원스쿨랩은 2026년 개편되는 토플 시험의 출제 경향, 시험 구조, 평가 방식 등 최신 정보를 출제기관으로부터 가장 신속하게 확보할 수 있는 공식 채널을 갖추게 됐다.

시원스쿨랩은 ETS 토플이 제공하는 공식 문항과 데이터 기반 콘텐츠를 활용해 학습 자료를 개발한다. 실전과 동일한 형식의 ETS 토플 제공 콘텐츠를 기반으로 학습자 수준에 맞는 실력 진단 및 전략 수립을 지원해 실질적인 성과 향상을 돕는다는 계획이다.

특히 시원스쿨랩 토플 전문 박주영 강사가 개정 시험의 핵심 변경 사항과 학습 전략을 체계적으로 안내하는 강의를 진행한다. 시원스쿨랩은 이번 협력으로 국내 토플 수험생이 신뢰할 수 있는 대표 학습 플랫폼으로 입지를 더욱 강화한다는 방침이다.

양홍걸 시원스쿨 대표이사는 "이번 ETS 토플과의 파트너십을 통해 수험생들에게 가장 신뢰할 수 있는 토플 콘텐츠를 제공하게 됐다"며 "2026 개편 토플에 대비한 체계적인 교재와 인강으로 국내 토플 교육 시장을 선도해 나가겠다"고 말했다.





AD

예희경 ETS 대표는 "2026 토플 개편은 전 세계 응시생의 실질적인 영어 활용 능력을 보다 정확하게 평가하고 시험 편의성을 높이기 위해 추진됐다"며 "이번 개편에 맞춰 수험생들의 학습 접근성과 학습 지원을 강화하기 위해 시원스쿨랩과 콘텐츠 계약을 맺게 됐으며 앞으로 다양한 협업을 진행할 수 있을 것"이라고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>