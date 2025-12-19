굿어스데이터, OCI 기술력 기반으로 국내 AI·헬스케어 기업 글로벌 시장 확장 지원 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

에스넷그룹의 AI 데이터 전문기업 굿어스데이터(대표 전상현)가 AI기반 투자정보 서비스 기업 '투디지트'의 AI 모델을 기반으로 한 미국 주식 분석서비스 PoC를 성공적으로 마쳤다고 19일 밝혔다.

굿어스데이터는 최근 AI·헬스케어 분야 기업들과 협업해 오라클 클라우드 인프라스트럭처(OCI)를 기반으로 한 AI전환(AX) 프로젝트를 연이어 수행하며 글로벌 AI 서비스 확장을 지원하는 스케일업 파트너로서의 역량을 입증했다.

투디지트는 과학기술정보통신부와 중소벤처기업부가 주관한 AI 스타트업 LLM 챌린지 사업에서 '글로벌 시장 진출 유망 AI 스타트업'에 선정된 기업으로, 굿어스데이터가 구축한 OCI기반의 고성능 GPU 환경이 안정적으로 구축되어 미국 시장 서비스 출시를 앞두고 있다.

굿어스데이터는 이번 프로젝트에서 ▲OCI 기반 글로벌 서비스 아키텍처 구축 ▲데이터베이스 전환 및 운영 안정화 설계 ▲대규모 LLM 서비스 운영 환경 최적화 등을 수행했다. 이를 통해 투디지트가 대규모 모델 기반 서비스를 해외 클라우드 환경에서도 안정적으로 운영할 수 있는 시스템을 확보하도록 지원했다.

이와 함께 굿어스데이터는 오라클의 AI 데이터 플랫폼(Data Platform) 전문 파트너로서 AI 서비스 상용화와 글로벌 확장 지원을 핵심 사업 목표로 삼고 있다. 이번 프로젝트를 통해 LLM 기반 AI 서비스에 요구되는 대규모 데이터 처리 역량과 안정적인 클라우드 인프라 구축 경험을 축적했으며, 앞으로 금융·헬스케어 등 다양한 산업군에서 AI 서비스 스타트업과 디지털 헬스케어 플랫폼 기업을 중심으로 PoC부터 상용화, 해외 시장에서의 서비스 운영까지 전 과정을 지원하는 표준 전환 모델을 정립·확산함으로써 국내 AI 기업의 글로벌 진출을 적극 지원할 계획이다.

한편 굿어스데이터는 최근 '피지컬 AI' 기반 디지털 헬스케어 플랫폼 기업 '엠아이제이'의 클라우드 인프라 전환 프로젝트도 성공적으로 수행했다. 안정적이고 확장 가능한 클라우드 인프라 환경 구현을 위해 헬스케어 서비스 특성에 맞춘 OCI 기반 구축, 시스템 이관, 애플리케이션 최적화 등을 지원했으며, 엠아이제이는 이를 통해 향후 서비스 확장과 사용자 증가에 대응할 수 있는 기반을 마련했다.

국내 AI 스타트업과 디지털헬스케어 기업이 글로벌 수준의 기술 경쟁력을 확보하기 위해 필요한 것은 안정적인 데이터 인프라와 고성능 클라우드 환경이다. 굿어스데이터는 이번 프로젝트를 통해 오라클 클라우드를 기반으로 기업들이 혁신 기술을 자유롭게 실험하고 확장할 수 있는 환경을 제공하며, 핵심OCI 파트너로서의 역량을 입증했다. 이는 국내 AI 생태계 확대와 클라우드 기술력 고도화를 실질적으로 이끄는 전략적 파트너십이라는 점에서 의미가 크다.





AD

장재식 굿어스데이터 Data 사업부 상무는 "오라클 클라우드 기반으로 기업들이 글로벌 시장에도 흔들림 없이 서비스를 운영할 수 있도록 안정적인 인프라 환경을 제공하는 것이 굿어스데이터의 역할"이라며 "각 기업의 산업적 특성과 기술 구조에 맞춘 클라우드 환경을 제공함으로써 해외 시장 확장에 필요한 기반 마련을 함께하고 있다"고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>