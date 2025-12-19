코스피 4000대 회복…1.53% 상승출발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4000피 유지…2차전지는 여전히 약세

코스피가 상승 출발하면서 4000대를 회복했다. 새벽 미국 증시가 반등한 훈풍을 이어받아 전일 급락분을 만회하는 모습이다.

19일 코스피는 전날 대비 1.53% 오른 4055.78을 개장했다. 오전 9시24분 기준 4012.50을 기록하며 '사천피'를 유지하고 있다.

투자주체별로는 개인과 기관이 각각 627억원, 350억원을 순매수했다. 외국인은 886억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 상승세다. 오락·문화(2.91%), 의료·정밀기기(1.12%), 증권(1.09%), 기계·장비(1.03%) 등 1% 이상 오른 업종도 다수였다. 화학(-0.13%) 업종만 소폭 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 오르고 있다. 한화에어로스페이스(2.7%), SK하이닉스(2.1%)는 2% 넘게 상승했다. 이어 두산에너빌리티(1.6%), HD현대중공업(1.1%),KB금융(0.5%), 삼성바이오로직스(0.4%) 등의 순서로 강세를 보이고 있다. 반면 LG에너지솔루션은 2.9% 떨어졌다. 삼성바이오로직스(-0.4%), 기아(-0.2%)도 소폭 하락했다. 삼성전자와현대차는 전날과 큰 변동 없이 보합권이다.

코스닥도 전날 대비 0.93% 오른 909.70으로 출발했다. 다만 이후 오전 9시24분 기준 900.17로 하락 전환했다.

코스닥 시장에서는 개인 홀로 1473억원 순매수를 보이고 있다. 외국인과 기관은 각각 1030억원, 231억원을 순매도했다.

역시 상승 업종이 다수였다. 일반서비스(1.09%), 오락·문화(1.02%), 비금속(0.79%), 금속(0.63%) 등의 순서로 상승 폭이 컸다. 금융(-2.37%), 음식료·담배(-0.70%) 등은 내렸다.

시총 상위 10위 종목은 희비가 갈렸다. 에코프로(-5.5%) 에코프로비엠(-3.8%) 등 2차전지 관련 종목의 낙폭이 특히 두드러졌다. 이어 펩트론(-2.7%), HLB(-0.2%) 등도 내렸다. 삼천당제약(2.2%), 알테오젠(0.5%), 레인보우로보틱스(0.4%), 에임드바이오(0.2%), 에이비엘바이오(0.1%) 등은 상승했다.

미국 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상치를 밑돌고, 인공지능(AI) 관련 종목에 대한 저가매수도 유입되면서 이날 새벽 미국 증시가 반등한 영향으로 풀이된다. 국내 증시도 안도감 속에 전일 급락분을 만회하는 흐름을 보일 것으로 전망된다.





한편 18일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 S&P500 지수는 전날 대비 0.79% 오른 6774.76에 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 지수도 1.38% 오르며 2만3006.36에 거래를 마쳤다. 다우존스30산업평균지수는 4만7951.85로 전일 대비 0.14% 올랐다. 미국 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상치를 밑돌고, 인공지능(AI) 관련 종목에 대한 저가매수도 유입된 영향으로 풀이된다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

