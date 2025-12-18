위안부 연구 선구자 日 교수 "성노예제 자명…日정부 인정 안 해"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

요시미 요시아키 일본 주오대 명예교수

일본군 '위안부' 연구의 선구자로 꼽히는 요시미 요시아키 일본 주오대 명예교수가 위안부 강제성을 인정하지 않는 일본 정부의 태도에 대해 비판했다.

요시미 교수는 18일 정의기억연대와 일본 시민단체 '파이트 포 저스티스'가 종로구 서울글로벌센터 국제회의장에서 연 '일본군 성노예제 문제해결을 위한 35년의 연구성과와 대항 기억의 미래' 심포지엄에서 기조 발제를 했다.

요시미 교수는 "군 위안부가 된 여성들은 자유·자립성을 중대하게 침해받는 상태였다"며 "위안부는 성노예 제도임이 세계적으로 자명하지만, 일본 정부는 인정하고 있지 않다"고 지적했다.

그는 "피해자의 다양한 저항에 주목해야 한다"며 "성 상대가 되는 것을 거부하려 하거나 극단 선택을 시도한 사례 등을 위안부 피해자들의 주체적 행위"라고 강조했다.

이나영 정의연 이사장은 '평화의 소녀상'을 두고 이뤄지는 위안부에 대한 '초국적 역사 부정'을 기억 말살이라는 개념으로 분석해 발표했다.

이 이사장은 "극우 세력이 소녀상과 수요 시위를 외교적 마찰, 혐오 조형물 등으로 규정하며 기억 말살을 노리고 있다"며 "불의를 어떻게 극복하고 정의를 실현할 수 있을지가 우리 모두의 과제"라고 강조했다.





심포지엄은 정의연 활동 35주년과 요시미 교수의 저서 '일본군 위안부' 발간을 기념해 이뤄졌다. 요시미 교수는 파이트 포 저스티스의 공동대표이기도 하다.





