"흥과 눈물의 무대 찾아라"…결승 문턱 높인 '미스트롯4'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최종 진출 톱7에서 톱5로 변경

"미스터트롯 보다 훨씬 재밌어"

18일 진행된 제작발표회에 참석한 '미스트롯4' 출연진. TV조선 제공

AD

트로트 가수를 뽑는 TV조선 대표 오디션 프로그램 '미스트롯'이 시즌 4로 돌아온다. 이번 시즌은 결승 진출 인원을 기존 7명에서 5명으로 줄이며 경쟁 강도를 높였다.

민병주 CP는 18일 온라인 제작발표회에서 "트로트 오디션은 출연자의 인생사와 절실함이 녹아드는 장르"라며 "구성 변화에 대한 고민이 이번 시즌에서 가장 많았다"고 말했다. 그러면서 "톱7 체제를 없애고 톱5를 뽑는다. 치열하고 잔인한 경연이 될 것"이라고 밝혔다. 이어 "역대 시즌 중 가장 화려하고 완벽한 마스터 군단을 모았다"고 자신감을 전했다.

'미스트롯'은 2019년 방송을 시작해 송가인, 양지은, 정서주 등을 배출하며 트로트 열풍을 이끈 프로그램이다. 시즌 4는 경연 방식, 심사 체계, 마스터 구성을 전면 개편했다.

연출을 맡은 임지훈 PD는 부제가 '대한민국을 홀릴 트로트 여제를 찾아라'라고 소개하며 "댄스로 세상을 홀린 모니카, 골프로 세계를 제패한 박세리, 초대 진 송가인 등 '여제'들을 마스터로 모셨다. 총 20명의 마스터 군단이 함께한다"고 설명했다.

마스터들도 기대감을 드러냈다. 장윤정은 "새 시즌이 오면 한 해가 바뀌는 느낌"이라며 "한 장르를 배워가며 경연하는 프로그램이 또 있을까 싶다. 트로트 가수로서 자긍심이 느껴진다"고 말했다. 이어 "이번 시즌은 '세상을 홀릴 매력'을 보게 될 것"이라며 "기세를 더 중점적으로 볼 것"이라고 밝혔다.

붐은 "노래 잘하는 사람은 다 나왔다고 생각했는데 시즌 4는 매력이 역대급"이라고 감탄했고, 김연자는 "현역이 아닌데도 신성 같은 참가자들이 나타난다"고 말했다. 모니카는 "무대 스케일이 크고 실력이 뛰어나 디테일한 전문성 없이는 가늠이 어렵다"며 "제가 잘 아는 '무대'를 기준으로 완벽한 공연자를 찾겠다"고 밝혔다.

(왼쪽부터)장윤정, 이경규, 장민호. TV조선 제공

이경규는 "요즘 재미있는 프로그램이 뭐냐고 물으면 '미스트롯 4'라고 답한다"며 "'미스터트롯'보다 훨씬 재미있다. '미스터트롯'은 '미스트롯'이 잘되기 위한 포석이었다"고 말했다.

본선에는 50대 1의 경쟁률을 뚫고 88명이 올랐다. 가수 노사연의 친언니 노사봉, 룰라 메인보컬 김지현, 배우 이엘리야와 이현경, 2025년 미스코리아 진 정연우 등이 도전한 것으로 알려졌다.

장민호는 "이번 시즌엔 무대를 주도하는 참가자가 많았다"며 "흥이 나는 무대, 눈물 나는 무대를 찾겠다"고 했고, 김용빈은 "얼마나 진실하게 트로트를 사랑하는지 간절함을 보겠다"고 말했다.

장윤정은 "경연 프로그램은 결국 팬이 가수를 키우는 과정"이라며 "첫 회부터 지켜봐 달라"고 당부했다.





AD

'미스트롯 4'는 18일 오후 10시 첫 방송된다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>