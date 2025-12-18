여의도역 신안산선 매몰자 전원 구조…1명 심정지·2명 경상(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 여의도역 신안산선 공사 현장에서 철근이 무너져 작업자 7명이 매몰되는 사고가 발생했다.

경찰과 소방당국에 따르면 18일 오후 1시22분께 지하철 여의도역 2번 출구 앞 신안산선 지하차도 공사장에서 철근이 무너져 사람이 깔렸다는 신고가 접수됐다.

50대 남성 작업자는 심정지 상태로 발견돼 심폐소생술(CPR)을 받으며 인근 병원으로 이송됐다. 다른 50대 남성은 발목 부상을 입고 병원으로 옮겨졌다. 외국인 근로자인 30대 남성은 자력으로 지상으로 나왔으며 팔목에 찰과상을 입어 현장 처치를 받았다.

나머지 인원은 지하의 수직구로 대피해 있다가 오후 2시52분께 소방 당국에 모두 구조됐다.

사고는 콘크리트 타설 작업 중 철근이 낙하하며 지하 70m 지점에서 발생한 것으로 추정된다.

경찰은 정확한 사고 경위를 파악 중이다.





이 사고로 영등포구 여의도동 의사당역대로~샛강역 방향 일부 교통이 통제 중이다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

